Aarhusiansk rigmand sælger livsværket til norsk oliegigant i milliardhandel

Aarhus-virksomheden Danske Commodities, der handler med elektricitet, er blevet solgt til norske Equinor, det tidligere Statoil. Det oplyser både Equinor og stifteren af Danske Commodities, Henrik Lind i en pressemeddelelse.

»Equinor har opnået en aftale om at købe 100 pct. af aktierne i det danske energihandelsselskab Danske Commodities for 400 mio. euro med mulighed for ekstra betaling afhængig af DC's resultater over de næste par år,« skriver Equinor.

Equinor fortæller, at købet af Danske Commodities understøtter Equinors udvikling mod at blive et bredt energiselskab.

Henrik LInd, der har stiftet Danske Commodities, glæder sig over salget af virksomheden til Equinor.

»Opkøbet kombinerer Danske Commodities' ekspertice og førende position i energimarkedet med Equinors ledende position inden for gas og voksende porteføjle inden for grøn energi,« skriver Henrik Lind.

Henrik Lind fortsætter som topchef

Henrik LInd fortsætter som topchef i mindst 12 måneder efter, at handlen er afsluttet, fremgår det af pressemeddelelsen fra Equinor. Også den øvrige ledelse af virksomheden fortsætter, fremgår det.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Danske Commodities Danske Commodities er et europæisk energihandelshus med hovedsæde i Aarhus. Selskabet handler med energi på tværs af landegrænser og er aktiv i 35 lande. Danske Commodities flytter energi fra de steder, hvor der er for meget, til steder, hvor der er mangel. Danske Commodities tæller 280 ansatte med 28 nationaliteter. Langt hovedparten arbejder på hovedkontoret i Aarhus, mens selskabet også har kontorer i Storbritannien og i Tyskland. Danske Commodities blev stiftet i 2004 af Henrik Lind. Han er på listen over Danmarks rigeste som nummer 49 med en formue på 2,2 mia. kroner.

Henrik Lind oplyser, at Equinors køb af Danske Commodities skal godkendes af de danske konkurrencemyndighedre. Han venter, at handlen er gennemført med udgangen af året.

Danske Commodities, der blev sat til salg i efteråret, har de senere år været gennem en turbulent periode, der kulminerede i sommeren 2016, hvor den daværende topchef Dirk Mausbeck blev afskediget efter blot 18 måneder på posten.

Henrik Lind, der stiftede selskabet i 2004, satte derefter sig selv ind igen som øverste chef. Siden er det lykkedes ham at vende udviklingen i Danske Commodities, der i seneste årsregnskab omsatte for 21,5 mia. kroner og tjente 251 mio. kroner på driften (EBIT).