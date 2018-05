1.100 kunder sætter milliardsøgsmål mod Ørsted i bero og håber på Højesteret

Elsam-sagerne handler om markedsmisbrug i perioden 2003-2006 i det jysk-fynske energiselskab Elsam, der blev overtaget af DONG Energy (nu Ørsted) i midten af 2006.

Konkurrencemyndighederne har ved flere instanser afsagt kendelser, der siger, at Elsam udnyttede sin dominerende markedsposition til at påvirke elpriserne i det vestlige Danmark. Konkurrencemyndighedernes seneste kendelse er fra 2008, men Ørsted trak myndigheden i Sø- og Handelsretten for at få omstødt kendelsen. I august 2016 dømte Sø- og Handelsretten til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fordel. Ørsted var dog ikke enig i dommen, og derfor ankede selskabet afgørelsen til Vestre Landsret.

Parallelt med sagen mellem Konkurrencemyndighederne og Ørsted har en række tidligere Elsam-kunder rejst et erstatsningskrav mod Ørsted på 4,4 milliarder kroner plus renter. Dette krav beløber sig nu i over otte milliarder kroner og stiger med cirka en million om dagen. Bag kravet står 1.100 Elsam-kunder med OK, Scan Energi og Energi Danmark i spidsen.

Ørsted har afsat 298 mio. kroner plus renter til sagen. Ved kapitaludvidelsen i Ørsted fik de nye aktionærer heriblandt ATP, PFA og Goldman Sachs, stillet en garanti for, at Elsam-sagerne i sidste ende ikke ville koste Ørsted mere end 448 mio. kroner, denne garanti udløb dog i forbindelse med Ørsteds børsnotering.