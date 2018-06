Veteran giver den en skalle mere for sin byggevirksomhed

For den udenforstående læser af det regnskab, som Bülow Huse lukkede pr. 30. juni sidste år, så virksomhedens situation ganske håbløs ud.

Selv om markedet for at bygge parcelhuse havde været godt, og især HusCompagniet skovler penge ind på det, leverede Bülow Huse sit andet underskud i træk. Denne gang på 9,5 mio. kr., så egenkapitalen i praksis var væk.

Samtidig havde økonomistyringen tydeligvis sejlet. Dette i en grad, så revisor ikke kunne sige god for regnskabet og tværtimod advarede om, at virksomheden dels ikke havde overholdt bogføringsloven, dels ikke løbende havde indberettet korrekte momsangivelser.

Tilmed var ejeren Karsten Bülow ikke længere nogen ung mand. Han er tværtimod med sine i dag 73 år en veteran i branchen. Bülow Huse er hans andet livsværk, idet han i 1999 solgte Bülow og Nielsen, som dengang var en af de førende virksomheder på sit felt, til NCC.

Kan lide at bygge huse

Så det havde været oplagt at lukke selskabet, tage tabet og konstatere, at det går op og ned i byggebranchen. Men Karsten Bülow valgte noget andet: Han har kastet sig ud i en turnaround med den hensigt at skabe ny værdi i selskabet, så det forbliver i branchen, når han selv, i en usædvanligt sen alder, forlader den for at gå på pension.

»Jeg er sikker på, at vi kan komme til at tjene penge igen. Og jeg kan lide at bygge huse og arbejde med kunderne. Så det har jeg valgt at fortsætte med. De andre ting, der er foregået tidligere, har bare været dumheder,« siger Karsten Bülow.

»Underskuddene er kommet, ved at vi har solgt husene for billigt, og at vi ikke har haft styr nok på forretningen. Det må vi erkende. Derfor har vi skåret ned på medarbejderantallet, så vi nu er seks medarbejdere, mod før 16-18. Der er også kommet ny salgschef, og priserne er blevet justeret,« uddyber Karsten Bülow, der også oplyser, at der er blevet bragt orden i det rod og de lovbrud, revisor påpegede sidste år.

»Nu begynder vi at sælge huse igen. Vi kommer med et mindre underskud denne gang også, men så er der et overskud på vej i det nye år,« siger Karsten Bülow.

Generationsskifte

Hvis man vil bygge parcelhuse i Danmark, skal man på en eller anden måde tilbyde noget andet eller mere end det, som den omkostningseffektive maskine i HusCompagniet kan levere. For Bülow Huse, der med ca. 35 byggerier om året er en lille spiller i markedet, lyder tilbuddet på at gå ud over den standardisering, som har fungeret så godt for den store konkurrent.

»Når kunderne kommer ind til os, tegner vi et hus ud fra de ønsker, de har. Det sker også, der kommer kunder med et skitseforslag, som de har fået tegnet af en arkitekt. Vi har nogle kvadratmeterpriser, men vi har ingen faste priser for at bygge helt hus,« siger Karsten Bülow, der også fremhæver sit selskabs service til kunderne, såvel under som i de første fem år efter byggeriet.

Med sin alder in mente skal Karsten Bülow tænke i generationsskifte, samtidig med at han styrer turnaround-processen.

»Det er muligt, at jeg en dag finder en køber til firmaet. Men i første omgang leder jeg efter en, som kan hjælpe med at drive firmaet, og som kan overtage min post. Jeg har forsøgt mig med nogle stykker, hvor det ikke er lykkedes, men jeg er nu i gang med en, hvor jeg forventer det lykkes, og ham forventer, jeg et godt samarbejde med de næste par år,« siger Karsten Bülow.