Verdion-topchef: Dansk ejendomsmarked er fint for de professionelle

Skønhed afhænger af øjnene, der ser.«

Michael Hughes, stifter af og adm. direktør i den europæiske logistikinvestor og -forvalter Verdion, sagde ordene, da Berlingske mødte ham på Tivoli Hotel i København lige inden sommerferien. Det lidt opsigtsvækkende var, hvad talemåden var møntet på:

Det handlede såmænd om den lagerhal ved Allerød, som Verdion indviede i foråret. Berlingskes udsendte, der har jyske rødder, fandt ord som ’storladen’ eller ’imponerende’ mere rammende end ’smuk’ (beautyful). Men Michael Hughes holdt fast på sit.

Ordvekslingen siger noget om den store investeringsbølge inden for logistikejendomme, vi ser i disse år. For udenforstående forekommer disse ejendomme prosaiske, og de har hverken borgernes, pressens eller prisuddeleres opmærksomhed, på samme måde som f.‌eks. boliger, kontorer, butikker eller hoteller har det.

Men for dem, som arbejder med dem, er der en skønhed, når de får det hele til at gå op i en højere enhed. At bygge logistikejendomme, så de passer til både brugernes behov og til nutidens såvel som fremtidens infrastruktur, er et kompliceret puslespil.

Udvikling i logistikmarkedet

Michael Hughes selv kom ind i logistikbranchen på et tidspunkt, hvor den var i sin spæde vorden. Lagerfaciliteter har naturligvis eksisteret lige så længe, der har været handel og produktion, men for blot få årtier siden var det helt normale, at virksomhederne selv opførte og ejede deres lagerhaller.

»Som logistikmarkedet har udviklet sig, og flere internationale aktører er kommet ind, har der været en bevægelse hen imod at leje sig ind. På den måde er investeringsmarkedet opstået. I Tyskland begyndte det omkring år 2000, da jeg også indledte min karriere, og siden har logistikejendomme udviklet sig til at være en meget vigtig aktivklasse. Denne intelligente evolution er også på vej i Danmark, og det er derfor, vi investerer her,« siger Michael Hughes.

Han var i Danmark for at præsentere endnu et projekt, nemlig Greve Distributions Center. Samtidig leder han efter kunder og samarbejdspartnere til kommende investeringer i hele Danmark.

Blå bog: Michael Hughes Stilling: CEO i Verdion. Alder: 56 år. Karriere: BA i historie fra University of Kent 1983. Udviklingsdirektør i Excel Logistics 1991. Medstifter af og partner i Helios Properties PLC 1996. CEO i Verdion 2010, og besad de første to år her samtidig CEO-posten i Helios Europe. Privat: Bor i London.

»Vi kan lide at arbejde i Danmark. Her er gode investeringsmuligheder. Vi har kunder, der kigger efter ejendomme, og vi kan se, hvor dynamisk især regionen Storkøbenhavn er. Væksten er høj, der er fortrinlige transportkorridorer, og mere infrastruktur er planlagt,« siger Michael Hughes, der heller ikke har indvendinger mod rammebetingelserne i Danmark.

»Indtil nu har Danmark for mig stået som et af de nemmeste steder at gøre forretning. Her er strikse regler og stærk kontrol med, at de bliver overholdt, og der er stærk planlægning. Men det er en god ting, når man er en professionel organisation og ved, hvad man gør. Det er de uprofessionelle, som kommer i problemer.«

Branchens ry

Michael Hughes fortæller, at han og Verdion så småt begyndte at sondere terrænet i Danmark i 2011-2012. Dengang var der endnu krise, og på ejendomsmarkedet var netop logistik- og produktionsejendomme blandt de hårdest ramte.

Michael Hughes glæder sig naturligvis over, at det er blevet langt bedre tider, så initiativerne og risikovilligheden fra de dårlige år har båret frugt. Men en højkonjunktur af den styrke, vi har nu, indebærer også sine ulemper, advarer han.

»Jeg synes, det er irriterende, når ejendomsbranchen bliver ødelagt af uprofessionelle aktører. Vi hører alle historierne om ting, der går skævt, og det giver os alle et dårligt ry. Der er eksempler på det over hele Europa. I et boom-marked tror mange, de kan være developere, selv om de ved meget lidt. Vores mission i Danmark er at tænke strategisk og langsigtet, at give de rigtige muligheder for vores kunder, og at skabe beskæftigelse i lokalsamfundene. Vi skyder ikke fra hoften, men går grundigt til værks,« siger Michael Hughes.