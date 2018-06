Vækst på ejendomsmarkedet flytter til provinsen

Aktørerne på ejendomsmarkedet forventer, at ejendomsværdierne vil stige mere i København end noget andet sted i Danmark. Det er der i sig selv ikke noget nyt i – sådan har det været, siden Ejendomsforeningen Danmark introducerede sin markedsstatistik – forventninger tilbage i 2011.



Hvad der derimod er nyt i de tal, Ejendomsforeningen Danmark har offentliggjort onsdag, er, at spændet ned til andre dele af landet er snævret ind. Især forventer man nu større værdistigninger i Trekantområdet, men også Odense ligger på det højeste niveau siden 2014.



Aarhus og Aalborg, som hidtil har været de provinsbyer, der har haft mest glæde af fremgangen på ejendomsmarkedet, følger derimod den lidt afdæmpede tendens fra hovedstaden.



På landsplan synes den mest almindelige forventning at være, at markedet er ved at nå sin top, men det er langt fra noget, der er enighed om.



Ejendomsforeningen Danmark har således spurgt respondenterne, hvad de forventer af indeværende år i forhold til femårsperioden fra nu til og med 2022. Præcis halvdelen forventer, at afkastet i 2018 vil være højere end gennemsnittet, mens 35 procent forventer, at det vil lavere.



Lige nu er det især kontor- og logistiksegmenterne, der trækker op i statistikken. Her forventer størstedelen af respondenterne både faldende tomgang og stigende markedsleje, og det vil, foruden et højere direkte afkast fra driften, føre til en bonus på ejendomsværdierne.