To klassiske Amager-ejendomme får nyt liv

For ikke så mange årtier siden var Amager udpræget erhvervs- og arbejderland. Den tid er forbi, men de charmerende gamle ejendomme står der stadigvæk. Tirsdag meddelte to selskaber uafhængigt af hinanden, at de bringer hver deres ejendom op til nutiden.

Der er for det første tale om ejendommen Oliebladsgade 8, der er opført i 1941 og oprindeligt blev brugt som arkiv for først Handelsbanken (ikke den nuværende, men den, der i starten af 90’erne blev fusioneret ind i Danske Bank) og senere den nu krakkede Amagerbanken.

Denne ejendom vil Gefion Group gøre til moderne og attraktive studieboliger. Ejendommen vil både få fælles lounge og tagterrasse, ligesom der på en del af grunden omkring ejendommen bliver anlagt have, oplyser selskabet.

En kilometers penge mod nordøst, på Prags Boulevard, ligger Phillips’ tidligere fabrik. Den er i dag ejet af Topdanmark Ejendom og var indtil for nyligt udlejet til Telia og Nordea. De opsagde begge lejemålet, og det fik mæglerfirmaet Lintrup & Norgart til at foreslå en større ombygning og renovering, der nu nærmer sig sin afslutning.

”Vi foreslog det, fordi de gamle industrilokaler har stort potentiale og en særlig atmosfære. Nu er bygningen ved at forvandle sig til et råt og moderne flerbrugerhus, hvor arven fra industriens tid tydeligt træder frem. Rå søjler og vægge, højt til loftet, betongulve og store, sortsprossede vinduespartier giver ejendommen den karakter, den fortjener,” fortæller Jesper Norgart, partner Lintrup & Norgart.

Ejendommen på 19.000 kvm. bliver under navnet Huset Edison – den er opkaldt efter glødepærens opfinder – en flerbrugerejendom med den særlige feature, at der ikke vil være en egentlig reception. Derimod vil der være en barista-bar, hvor værter og værtinder byder gæster velkommen. Endvidere er der også her anlagt en tagterrasse (billedet).