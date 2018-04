Svensk byggemarkedsaktie daler efter udfordrende lang vinter

Den kolde start på året har kostet omsætning for den svenske byggemarkedskæde Byggmax Group.

Det oplyser selskabet tirsdag i en meddelelse, der siden har sat selskabets aktie under pres.

Den lange vinter har sat sit præg på salget i første kvartal af 2018, hvor omsætningen landede 15 pct. under niveauet i samme periode sidste år.

»Vi har en god forretning, som vi forbedrer, men vi har en sæsonaktivitet, der fokuserer på udendørsprojekter, og sæsonen er startet senere end set i det seneste årti,« siger administrerende direktør Mattias Ankarberg fra Byggmax i meddelelsen.

På den positive side peger han på en god salgsudvikling inden for indendørsprojekter, hvilket han mener tyder på, at forbrugernes interesse for gør-det-selv-projekter stadig er høj.

Byggmax peger på, at sæsonens dårlige start ikke nødvendigvis betyder et dårligt år på salgsfronten. Første kvartal er traditionelt et lille kvartal for kæden og har de seneste fem år blot udgjort 14 pct. af koncernens årlige salg.

Byggmax-aktien falder 6,9 pct. på børsen i Sverige.

/ritzau/FINANS