Stor vækst i certificering af bæredygtige ejendomme

Trods den megen snak om bæredygtighed kan man ikke sige, at den første danske certificeringsordning for bæredygtige ejendomme fik en stormende modtagelse, da organisationen Green Building Council introducerede den i 2012.

Hvert af de første fire år søgte kun omkring et par håndfulde bygherrer om DGNB-certificering. I 2016 nåede man op på 29, men det skulle også ses i lyset af, at man det år introducerede certificering af eksisterende ejendomme. Året efter faldt antallet af certificeringer igen.

Men 2018 står til at blive noget, der ligner et gennembrud. Allerede pr. februar er antallet af programsatte certificeringer og præcertificeringer nået op på 41. Det vil formentligt blive til en del flere, inden året er omme, selv om ansøgningerne i de fleste tilfælde bliver sendt i god tid.

»Vi kan se, at flere aktører kommer med. Vi har i dag også uddannet 575 DGNB-konsulenter, der kan rådgive, mod ca. 600 i hele Tyskland,« siger Mette Qvist, direktør i Green Building Council.

Rygvind fra byggeboom

Sammenligningen med Tyskland er relevant, fordi man tilbage i årtiets begyndelse valgte at lade den danske certificeringsordning være en tilpasset version af det tyske DGNB.

Har det i de første år været lidt tyndt med faktisk at bruge den danske ordning, er det altså ikke, fordi organiseringen mangler. Medlemslisten i Green Building Council, som administrerer ordningen, er også en ’who is who’ over virksomheder i den danske bygge- og ejendomsbranche.

De fleste vælger at stå som støttemedlemmer, men tunge navne som C.F. Møller, COWI, DEAS, NCC og Saint-Gobain er blandt de 38 virksomheder og organisationer, der som premium-medlemmer har påtaget sig et ekstra ansvar.

I disse år får rådet så også medvind fra en byggebranche, der er i fuldt flor. Mange nybyggerier betyder mange potentielle certificeringer. Men fornemmelsen er, at fremgangen handler om mere end blot det:

»Det kommer i klynger. By & Havn har for eksempel bestemt, at bygninger på deres grunde i blandt andet Nordhavn skal DGNB-certificeres. Derimod er vi endnu ikke så godt med i Aarhus. Når noget er nyt, er det jo altid sådan, at nogle er firstmovers, mens andre af forskellige grunde vil vente med at koble sig på,« siger Mette Qvist.

Langsigtede gevinster

Et dilemma for udbredelsen af certificeringer er, at bygherrer og ejendomsbesiddere kan have den tanke, at det er bedre for dem at administrere bæredygtigheden selv. På den måde kan de undgå de strikse krav, og de kan skære tiltag, der i deres tilfælde er kostbare i forhold til effekten, væk.

Omvendt vil Green Building Council gerne have så mange som muligt med på den formelle ordning. På den måde, anfører Mette Qvist, kan man f.eks. forsikre materialeproducenterne om, at der er et marked for produkter, der lever op til kriterierne for bæredygtighed.

Man undgår samtidig, at bygherrer mister disciplinen og ender med blot at tænke i kortsigtet økonomi.

For der er en langsigtet bonus ved at investere i bæredygtighed, og en undersøgelse, som Rambøll gennemførte sidste år, antyder, at gevinsten kan være væsentligt større end merudgiften.

De 387 nordiske respondenter i undersøgelsen vurderede således, at det er tre-fem procent dyrere at bygge bæredygtigt end at bygge konventionelt, men at denne merpris også gav sig udslag i en merværdi på ejendommen af samme størrelse.

Den opstår bl.a., fordi der er lavere tomgang, højere markedsleje og lavere driftsomkostninger i en bæredygtig ejendom. Tallene går dog ikke op, hvilket er en af grundene til, at undersøgelsen skal tages med et gran salt.

Artiklen fortsætter under billedet

Mæglere på skolebænken

Men under alle omstændigheder skal markedet – både potentielle lejere i og købere af en ejendom – være i stand til at forstå de værdier, der bliver skabt. Det gør mæglerfirmaet Lintrup & Norgart nu noget ved, idet man har iværksat et internt kursus, der skal lære medarbejderne at forstå DGNB-certificeringen og generelt blive bedre til at løfte formidlingsopgaven i forhold til bæredygtighed.

Det sker på initiativ af Thomas Wenzell Olesen, der er nyudnævnt partner i Lintrup & Norgart. Han var tidligere direktør i de danske afdelinger af de svenske ejendomsselskaber Norrporten og Castellum, hvor bæredygtighed var en integreret del af forretningsmodellen. Her oplevede han ofte, at det haltede med formidlingen.

»Vi synes ikke, at mæglerne i Danmark er dygtige nok på dette felt. Vi er det heller ikke selv, så det er ikke for at pege fingre. Men nu vil vi altså gerne være bedre – både fordi der er et marked for det, og fordi det er godt for samfundet,« siger Thomas Wenzell Olesen.

»Der er mange investorer og lejere, der har fokus på bæredygtighed, både internationalt og i Danmark. Men det, som jeg også har mærket i mine tidligere jobs, er, at det er, som om der kommer et formidlingstomrum mellem udlejere og investorer på den ene side og lejerne på den anden. Der vil vi gerne dygtiggøre os og blive bedre til at følge den dagsorden, som et stigende antal udlejere og investorer har,« uddyber han.

Bliver værdsat

PensionDanmark har leveret materiale til Lintrup & Norgarts interne kursusforløb. Pensionsselskabet er en af de meget aktive aktører inden for certificering af ejendomme, og 25 pct. af ejendomsporteføljen – herunder alle nyopførelser siden 2012 – er certificeret.

»Vi føler, at det, vi gør, bliver værdsat, forstået på den måde, at vores betragtning om bæredygtighed også handler om almindelig sund fornuft. F.eks. er et godt indeklima efterspurgt. Men vi oplever også, at man kan blive bedre til at forklare, hvad det er, et hus kan, når det er certificeret, og hvilke tanker der ligger i det. Det er derfor, vi har startet processen med at informere mæglerne bedre og opfordrer dem til at tage kurset,« siger Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark.