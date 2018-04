Skatteministeren slækker på indgreb, der rammer sommerhusmarkedet

Udsalg af især større sommerhuse, og besvær med at udleje lejligheder beregnet til korttidsudleje – det kan, som tidligere beskrevet i Berlingske Business Ejendomme, blive nogle af konsekvenserne af et lovforslag, der markant ændrer reglerne for beskatning af udlandsdanskere.

Men nu ser det ud til, at effekterne dog ikke bliver helt så store som frygtet. Efter protester i en række høringssvar vil skatteminister Karsten Lauritzen ændre på lovforslaget.

»Det er et udkast, der er sendt i høring. Det er ikke der, det ender. Regeringen anerkender, at det er en for voldsom opstramning,« siger ministeren til Dagbladet Børsen mandag.

Ifølge lovforslaget skulle personer, der har adgang til en bolig i Danmark, beskattes herhjemme, hvis de opholder sig mere end 90 dage i landet. Det ville kun være halvt så mange dage som efter de gældende regler, men til gengæld ville udlandsdanskerne få lov til at arbejde, når de er her, uden at det skulle gøre nogen forskel for skattepligten.

Langt værre ville de foreslåede regler være for person, der til daglig bor i lande uden skattepligt, som for eksempel Dubai. De ville blive skattepligtige efter blot én dag i Danmark, hvis de har adgang til bolig her.

En kerne i forslaget var, at boligbegrebet blev ændret, så der ikke længere blot var tale om helårsboliger, men også om andre boliger, der er egnet til at beboelse hele året. Dermed ville ejerskab af et sommerhus kunne udløse skattepligt. Mange af de store sommerhuse er netop ejet af udlandsdanskere.

Også adgang til en deltidslejlighed, en fast aftale med et hotel, ejerskabet af en båd i en dansk havn eller – i teorien – en campingvogn ville være tilstrækkeligt til at udløse skattepligt.

Ifølge Børsen er både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti åbne for at diskutere ændringerne i lovforslaget. Det er ikke oplyst, hvornår disse ændringer kommer, eller hvad de mere konkret skal bestå i.