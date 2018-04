Sælgerne af nybyg forlanger mest for lejligheden

Smag og behag varierer.

Heldigvis for boligkøberne findes der både lejligheder til dem, der fortrækker de nybyggede med panoramavinduer, altaner og behov for et betonbor, når lampen skal op og hænge, og for dem, der er til de aldrende boliger med fyldningsdøre og stuer en suite.

Og er det den ældre boligmasse, der får hjertet til at banke lidt hurtigere, så kan man glæde sig over, at lejligheden typisk bliver en smule billigere, end hvis man var ved at købe sig en lejlighed i et moderne byggeri.

For stod lejligheden først færdig efter år 2010, så forventer sælgerne mere for boligen, end sælgerne af de "gamle" lejligheder. Det viser en opgørelse fra den uafhængige boligside Boliga.*

En nybygget lejlighed er i gennemsnit udbudt til 36.825 kroner per kvadratmeter - mens en med både historie og mange tidligere ejere står til 30.277 kroner. Altså vil en lejlighed på 100 kvadratmeter på papiret blive knap 655.000 kroner dyrere, hvis den kan smykke sig med titlen af "nybyg".

Dyrest og billigst

I landets dyreste lejlighedspostnumre - fem københavnske af slagsen - er det da også det nye, der er udbudt suverænt dyrest.

Sælgerne af nybyg i København K har sat hver en kvadratmeter til salg for 59.932 kroner, mens den ældre boligmasse "blot" er udbudt il 51.312 kroner.

De billigste nybyggede lejligheder finder man ifølge Boliga i Haderslev - her koster de 18.896 kroner - mens det kommer til at koste færrest knaster af købe sig en lejlighed med potentielt mange knaster i Thisted.

Her kan du se, hvor sælgerne forlanger for nyt og gammelt i din by.

* Boliga har opgjort udbudskvadratmeterprisen for ejerlejligheder bygget henholdsvis før og efter år 2010. Tallene er baseret på lejligheder, der har været udbudt til salg i år 2017, og der er kun medtaget postdistrikter med minimum 20 udbud.