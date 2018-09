Patrizia Multi Managers åbner første fond under nyt ejerskab

Ligesom udenlandske ejendomsinvestorer i langt højere grad end tidligere finder til Danmark, gælder det omvendte også: Danske institutionelle investorer vil gerne eksponeres mod mere eller mindre eksotiske ejendomsmarkeder rundt omkring i verden.

Det er på den baggrund, at Patrizia Multi Managers i dag, tirsdag, meddeler, at man åbner sin femte fond på 13 år. Foreløbigt er 1,35 mia. kr. samlet ind fra bl.a. PKA, Villum Fonden og Velux Fonden.

Planen er, at man skal samle endnu cirka tre gange det beløb sammen, og det åbner samtidig for en globalisering i en ny dimension. Selskabet hed, indtil det i oktober sidste år blev købt af Patrizia, Sparinvest Property Investors, og det har indtil nu kun haft danske investorer ombord.

»Patrizia har salgsfolk rundt omkring i verden, så vi ser nogle muligheder for, at vi kan ekspandere ud over de danske grænser. Vi forventer at få de første udenlandske investorer i løbet af 2019,« siger direktør Mads Rude, der selv var en af partnerne i Sparinvest.

I jagten på at købe ejendomme ind til fonden er det derimod business as usual. De nye ejere har ikke haft noget ønske om at ændre den strategiske retning, oplyser Mads Rude.

»VI prøver at lave mere af det samme, som vi har gjort med de forrige tre forrige fonde – nemlig at finde nogle unikke muligheder med meget lokalt forankrede partnere. Vi kigger bl.a. på det, man kalder alternative sektorer, såsom ungdoms- og ældre boliger. Det bliver meget fokus på modne markeder denne gang, og lidt mindre på emerging markets,« siger han.

Patrizia Multi Managers har sat barren højt for sig selv ved at stille investorerne et afkast på 10-12 pct. om året i udsigt. Det er langt over det afkast på omkring 4 procent, som investorerne får ved – antageligt – sikre investeringer i det centrale København.

Men Mads Rude mener, at det ekstra afkast er realistisk.

»Vi mener jo, vi leverer et godt risikojusteret afkast, og i vores tidligere fonde ligger vi da også ret konsistent på et afkast på cirka 13 procent. Vi lægger stor vægt på, at dem, vi samarbejder med lokalt, også skal smide nogle af deres egne penge ind, så der er et interessesammenfald. Og så laver vi en meget grundigt due dilligence og tjekker deres tidligere resultater,« siger han.

Den nye fond, PMM Global V, søger ejendomme i Nordamerika, Europa og Asien.