Opkøbsbølge rusker op i ejendomsbranchen

Det begyndte allerede i juli, da de to største erhvervsmæglere med Colliers Danmarks køb af Sadolin & Albæk blev til én. Men siden har der været adskillige tilsvarende små og store opkøb i ejendomsbranchen, så man nu kan tale om, at der er en egentlig konsolideringsbølge i gang:

I slutningen af august meddelte DEAS, at man er på vej til at købe administrations- og forvaltningsselskabet Nordea Ejendomme. Denne transaktion er konkurrencemyndighederne lige nu ved at vurdere – spørgsmålet er, om det sammenlagte selskab får for stor markedsdominans. Men parterne vurderer, at de får tilladelsen.

I midten af september kom det frem, at 360 North Property Management overtager Administrea. Og i sidste uge kom endnu to opkøb med på listen: Newsec Datea køber Salling Ejendomsadministration, og erhvervsmægleren CBRE køber den mindre konkurrent Sehested Group.

Mere komplekst

Niels Cederholm, adm. direktør i CBRE, forudså allerede tidligere på året, at fremtiden ville byde på konsolidering blandt de selskaber, der på forskellige måder servicerer ejendomsselskaber og -investorer. Den profeti skulle gå i opfyldelse, før selv han kunne ane.

»Årsagen er, at de ydelser, vi skal levere, bliver mere og mere komplicerede og kræver flere kompetencer. Desuden bliver den internationale vinkel mere og mere vigtigt. Så det bliver sværere og sværere at drive en lille nicheforretning,« siger han.

»Der er en anden side af det, som man måske ikke tænker så meget over: I dag, når man driver forretning, uanset om det er mæglervirksomhed eller alt muligt andet, har vi noget, der hedder hvidvask. Det tager også tid. Det samme gør persondatalovgivningen og en hel masse andre krav. Alt det skal man opfylde, uanset hvor mange ansatte man har. Det kræver ressourcer, som ikke er produktive, men som supporterer alt det andet,« tilføjer Niels Cederholm.

Sehested Group havde, ifølge pressemeddelelsen fra de to selskaber, gennem længere tid ledt efter en international partner. For CBRE var opkøbet en lejlighed til at styrke deres position inden for investeringsejendomme i Danmark.

Investering i digitalisering

Hos Newsec Datea peger kommunikationschef Ann Sonne på et andet forhold, der driver konsolideringen i ejendomsbranchen.

»For at kunne være konkurrencedygtig i dagens marked er det nødvendigt at investere i digitalisering. Ejendomme bliver stadigt mere opkoblede (på digitale løsninger, red.), ejendomsejere stiller højere krav til kontinuerlig rapportering, og lejere efterspørger mere fleksible kontrakter og bedre service. Det stiller nye krav til os som forvaltere. Større selskabskonstruktioner har givetvis bedre forudsætninger for at få økonomi i denne omstilling,« skriver hun i en mail til Berlingske Business Ejendomme. Ifølge pressematerialet bringer Salling Ejendomsadministration, der både har aktiviteter i København og hjembyen Aarhus, ca. 40 medarbejdere og lidt mere end 400 kunder med til Newsec Datea. Dertil kommer et overskud, der ifølge regnskabet ligger på 1,5 mio. kr. i seneste halvår.

Newsec Datea er den næststørste danske ejendomsadministrator og er for så vidt selv opstået gennem konsolidering, idet Datea for halvandet år siden blev opkøbt af den ekspansive svenske ejendomsgruppe Newsec.