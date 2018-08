Opgørelse af værdien af andelsboligforeningers ejendom

Hvad er det værd? Et umiddelbart simpelt spørgsmål, men som ofte kan vise sig svært at besvare entydigt. Det gælder ikke mindst, når værdien af en andelsboligforenings ejendom skal opgøres.

Ved salg af andele i en andelsboligforening sætter andelsboligforeningslovens § 5 en øvre grænse for den pris, som man kan tage for andelen. Der skal i den forbindelse tages højde for, at salgsprisen ikke må overstige andelens del af foreningens formue tillagt andelens forbedringer og vedligeholdelsesstand.

Navnlig opgørelsen af værdien af andelsboligforeningens formue kan være vanskelig. Efter lovgivningen er der tre muligheder, når formuen skal opgøres.

Den første mulighed er at opgøre formuen til ejendommens anskaffelsespris, hvilket ikke burde volde problemer, men prisen vil typisk kun være retvisende for ejendommen i de første år efter anskaffelsen. Den anden mulighed er at opgøre formuen til den senest fastsatte offentlige ejendomsværdi. Det volder heller ikke de store problemer. Den sidste mulighed er at fastsætte formuen til den kontante handelsværdi som udlejningsejendom på baggrund af en valuarvurdering. Det medfører typisk den højeste vurdering af de tre muligheder og dermed en højere andelskrone.

Forskellige parametre

Det er imidlertid komplekst at fastsætte handelsværdien, for der er ikke to ejendomme, der er ens. I vurderingen skal bl.a. inddrages ejendommens beliggenhed, grundareal, bygninger, udstyr, rettigheder og forpligtelser sammen med andre forhold, der kan påvirke ejendommens værdi, f.eks. dens form og størrelse. Valuarens vurdering vil derfor altid være en anden end den offentlige ejendomsværdi, hvilket skyldes de forskellige principper, der ligger bag de to beregningsmetoder.

Imidlertid findes der også forskellige principper, når ejendommen skal opgøres efter handelsværdien efter en valuarvurdering. Og selvom de forskellige principper burde give den samme handelsværdi, er det ingenlunde givet. Det viser en ny dom fra Østre Landsret om en valuars lave vurdering af en andelsboligforenings ejendom.

I sagen var ejendommen i 2006 blevet valuarvurderet til 40 mio. kr. baseret på en beregning af ’afkastprincippet’, det vil sige det forventede afkast, hvis ejendommen blev solgt til en privat investor. Andelsboligforeningen besluttede på en efterfølgende generalforsamling at lægge vurderingen til grund ved ansættelsen af maksimalprisen for andele, som skulle sælges.

I 2013 lagde en række andelshavere, som havde solgt deres andele i foreningen på baggrund af vurderingen, sag an mod valuaren, da de mente, at hans vurdering var så lav, at han skulle erstatte det tab, som det billige salg af deres andele havde påført dem.

Kunne vurderes højere

Under sagen blev der inddraget en skønsmand, som vurderede, at ejendommens handelsværdi i 2006 skulle ske ved en beregning baseret på ’kvadratmeterprincippet’. Ved en sådan beregning opgjorde skønsmanden ejendommens handelsværdi til mellem 52,4 og 60,8 mio. kr. Valuarens vurdering var således hhv. 31 og 52 pct. under skønsmandens mindste og højeste værdi.

Ikke desto mindre fandt retten frem til, at valuaren ikke kunne gøres ansvarlig for det tab, som de daværende ejere havde lidt ved valuarens for lave vurdering af andelsbolig-foreningens ejendom. Retten lagde bl.a. vægt på, at der hverken i lovgivningen eller Dansk Ejendomsmæglerforenings udarbejdede vejledning var taget højde for, hvilke principper der skulle anvendes ved ejendommens vurde-ring.

Retten lagde også vægt på, at ejendomsmarkedet i København i 2006 og 2007 var meget usikkert for større boligudlejningsejendomme, ligesom det var præget af spekulativ omsætning. Det kunne derfor ikke anses for ansvarspådragende, at valuaren og skønsmanden havde anvendt to forskellige vurderingsprincipper og var nået til to forskellige resultater, da begge principper også blev anvendt af andre valuarer og skønsmænd.

Dommens konklusion ligger i tråd med to tidligere domme fra Østre Landsret fra henholdsvis 2012 og 2014, hvor valuaren i de pågældende sager også blev frikendt for erstat-ningsansvar. Sagen adskiller sig dog ved, at der var tale om en for lav vurdering af ejendommen, hvorimod de to øvrige domme vedrørte for høje valuarvurderinger. Det må derfor forventes, at dommen vil tjene som rettesnor for kommende erstatningssager vedrørende valuarers for lave vurderinger af andelsboligforeningers ejendomme.