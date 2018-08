Ny udlejer understøtter vækst i Danske Fragtmænd

En tommelfingerregel i logistikbranchen siger, at væksten i fragtmængden er tre gange så stor som væksten i bruttonationalproduktet. Så lige nu, hvor den økonomiske vækst i Danmark er højere end længe, tænker fragtvirksomhederne i at udvide kapaciteten, så man kan håndtere den voksende efterspørgsel.

Sådan er det også i Danske Fragtmænd, og det er en del af baggrunden for en af sommerens større ejendomstransaktioner – nemlig det amerikanske ejendomsselskab W. P. Careys køb af en portefølje på 14 danske logistikejendomme for 1,2 mia. kr.

Sælger var den skotske pensionsfond Standard Life, oplyser Jørn P. Skou, adm. direktør i Danske Fragtmænd, der er lejer i ejendommene. For selskabet gør det alt andet lige ikke den store forskel, hvem man skal sende huslejen. Men så alligevel:

»Mit indtryk er, at Standard Life har nogle Brexit-relaterede problemer på den måde, at de gerne vil trække penge hjem. Men vi har brug for en udlejer, der ønsker at investere i flere ejendomme, som vi skal bruge. Det har vi talt med W.P. Carey om under salgsprocessen, og de er åbne for vores ønsker,« siger Jørn P. Skou.

Kræsen køber

Danskernes nethandel er en af de store drivere for logistikmarkedet i disse år, men netop den trafik har Danske Fragtmænd ikke aktier i – selskabet opererer kun inden for business to business, det vil sige hvor virksomheder sælger til andre virksomheder. I dét segment har man til gengæld ifølge egne opgørelser en markedsandel på ca. 50 pct.

Det hundrede år gamle selskab opererer ud fra over 20 logistikejendomme rundt omkring i landet. Den del af dem, som W.P Carey nu har købt, består af fem såkaldte hubs i Jylland og på Fyn, ni last mile-faciliteter samt hovedsædet i Åbyhøj ved Aarhus.

W.P. Carey er derimod helt nye i Danmark, men selskabet er ved at udbygge sin nordiske portefølje, der i forvejen består af ejendomme for cirka 1 mia. dollar i Norge, Sverige og Finland.

Interesseret i mere

Når man først nu kommer til Danmark, skyldes det dog ikke uvilje, fortæller Helle N. Ziersen fra EDC Poul Erik Bech Erhverv, der har bistået ved transaktionen. W.P. Carey er blot meget selektive i henseende til ikke blot hvilke ejendomme, de er interesserede i, men også hvilken form lejekontrakterne skal have.

»De har kigget på det danske gennem en periode på syv år; fra jeg talte med dem første gang. Hver eneste gang vi, eller en hvilken som helst kollega, har haft noget, der kunne matche deres ønsker, har man sendt det til dem. Det svære ved denne type investor er, at de har behov for meget lange lejekokontrakter, og i den sammenhæng er tre til fem år ikke nok. VI præsenterer dem ikke for sager, hvor løbetiden af lejekontrakten er under ti år, for det passer bare ikke ind i deres portefølje,« siger Helle N. Ziersen.

Hun oplyser, at hun har taler med W.P. Carey om endnu en sag, som hun forventer vil matche selskabets ønsker.

W.P. Carey har selv oplevet handlen som hurtigt, oplyser man i en pressemeddelelse, hvor man netop fremhæver hæver sin evne til på kort tid at lukke en handel, når den rigtige købsmulighed er der.

Ud over at man fandt Danske Fragtmænd attraktiv som lejer, har det spillet ind, at man vurderer, at der et stort potentiale for logistikejendomme i Danmark. Arvi A. I. Luoma, W.P. Careys europæiske investeringsdirektør, beskriver det danske logistikmarked som ’akut underforsynet’.