Ny investeringschef: Vi ser de første tegn på opbremsning

Forudsigelser er ikke noget, man skal smide ukritisk om sig med. For nok kan en frisk spådom kogt ned til en god ‘soundbite’ gøre ens ansigt og navn mediekendt.

Men her i vores ‘disruption’-tidsalder er der flere ubekendte end nogensinde, og risikoen for et forkert gæt er i hvert fald ikke blevet mindre end førhen.

Meget ændrer sig med lynets hast, og ingen kan på forhånd danne sig et fuldt overblik over, hvordan eksempelvis klimaforandringerne, de nye teknologier og nye måder at bo og arbejde på kommer til at påvirke ejendomsbranchen i fremtiden.

Kenneth Olsson, der om to måneder tiltræder som ejendomsinvesteringschef i Industriens Pension, vil også meget hellere beskæftige sig med at udvikle og videreføre ejendomsinvesteringsstrategier, end han vil komme med kortsigtede forudsigelser om markedets udvikling.

Alligevel kan han ikke lade være med at sige, at han efter sine mange år i ejendomsbranchen har bemærket tydelige cykliske svingninger i markedet af ’nærmest bibelsk’ karakter:

Tegn på lavere tempo

»Ejendomsmarkedet ændrer sig cyklisk på næsten bibelsk manér: Først kommer der ofte syv magre år og derefter ofte syv fede år. Lige nu tyder meget på, at vi befinder os i de fede år med mange transaktioner og pænt høje priser, hvilket ikke er uden udfordringer. Det bliver drevet frem i meget hurtigt tempo af jagten på afkast, og her leverer erhvervsejendomme som aktivklasse i øjeblikket højere og mere stabile afkast end en del andre aktiver. Samtidig er det danske erhvervsejendomsmarked trods alt ikke helt så hedt som i flere andre europæiske lande, og det har gjort det danske marked mere attraktivt for udenlandske investorer,« siger Kenneth Olsson.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Blå bog: Kenneth Olsson Kenneth Olsson, underdirektør i ATP Ejendomme. Ejendomsinvesteringschef i Industriens Pension fra og med 1. december 2018. Alder: 54 år. Karriere: Færdiguddannet som bankassistent i 1987 og arbejdede i Handelsbanken 1985-1988. HD i Finansiering og Kreditvæsen fra Copenhagen Business School i 1991. Flere lederstillinger i BRF Kredit fra 1990 til 2003. Ansat i ATP i 2003. Blev i 2010 ansvarlig for investeringsfunktionen i ATP Ejendomme. Privat: Bor i Hillerød sammen med sin hustru. Parret har tre børn.

På Strøget i København er det udenlandske investorer, der står bag over halvdelen af alle transaktioner inden for ejendomsinvesteringer. Men trods høj aktivitet og stor interesse fra udlandet er der tegn på, at tempoet på ejendomsmarkedet ikke er helt så hæsblæsende, som det har været, siger Kenneth Olsson:

»Jeg vil sige, at vi begynder at se de første tegn på en let opbremsning. Hvis man ser på historien, virker det meget sandsynligt, at de fede år ikke varer så længe endnu. Mange større investorer er blevet lidt mere påpasselige med, hvilke ejendomme de investerer i, og i branchen er flere og flere begyndt at tale mere om, hvor længe perioden med usædvanlig mange transaktioner og pæne prisstigninger kan fortsætte. Og hvis renten stiger, er det klart, at de gearede investeringer, hvor investoren optager et lån, ikke længere vil være så attraktive. I det tilfælde er det meget sandsynligt, at vi vil kunne begynde at se en betydelig opbremsning i markedet. Men uanset hvordan konjunkturerne udvikler sig de kommende år, er der for den tålmodige og langsigtede investor alligevel mulighed for at finde attraktive ejendomsinvesteringer,« lyder det.

Orden i penalhuset

Der er på mange måder ikke langt fra Kenneth Olssons tidligere arbejdsplads, ATP, til Industriens Pension. For ATP er med Kenneth Olssons ord ’en dybt professionel investor med orden i penalhuset’, og de to virksomheder har da også samarbejdet om flere store projekter, herunder Axel Towers i København, som ATP og Industriens Pension har opført sammen med PFA.

Kenneth Olsson fremhæver, at han i sin nye stilling i høj grad vil kunne trække på sit netværk og de erfaringer, han har bygget op gennem årene i ATP, og at han gerne ser flere samarbejdsprojekter:

»Mine 15 år i ATP Ejendomme har givet mig solide erfaringer med at investere, uanset om markedet har været oppe eller nede. Jeg drives af resultater og af at få tingene til at udvikle sig. Industriens Pension har en rigtig fornuftig, langsigtet ejendomsinvesteringsstrategi, som jeg skal videreføre og videreudvikle, og en af mulighederne er hyppigere samarbejde med andre ligesindede pensionskasser, for det er noget, der er meget positive erfaringer med. Jeg er meget proaktiv i min tilgang til mit arbejde, og med mig fra ATP tager jeg et meget stort netværk i erhvervsejendomsbranchen og en gennemført professionel tilgang, hvor alt analyseres meget nøje og systematisk,« lyder det.