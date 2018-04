Ny formand: Ejendomsforening skal være mere synlig for ansatte

Ejendomsforeningen Danmark skal være mere synlig, og dette ikke blot i forhold til politikere og offentligheden. Også de cirka 100.000 ansatte i medlemsvirksomhederne skal i højere opleve foreningen som en del af deres daglige arbejde. Sådan lyder en målsætning fra Henrik Dahl Jeppesen, der sent torsdag eftermiddag blev udnævnt som ny formand i Ejendomsforeningen Danmark.

”Det er lettere sagt end gjort. Men hvor brancheorganisationer som regel gerne vil have kontakt til medlemmernes topchefer, så opstår noget af det mest interessante, hvis man også kan få medarbejderne på forskellige niveauer med. Det er vi allerede kommet rigtigt langt med, for eksempel med gå hjem-møder. En ting er muligheden for netværk, men hvis vi kan blive en vidensbank for dem, der sidder ude i virksomhederne, vil meget godt være skabt,” siger Henrik Dahl Jeppsen.

Han er til daglig adm. direktør i landets største ejendomsforvaltningsselskab, DEAS. På næstformandsposten, som han har haft de seneste tre år, afløses han af en anden af branchens sværvægtere, nemlig adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen fra ejendomsselskabet Dades. I det hele taget er der mange topchefer i branchens store selskaber, der vælger at bruge tid på bestyrelsesarbejdet i Ejendomsforeningen Danmark. Blandt de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i år finder man for eksempel managing director Rikke Lykke fra det tyskejede Patrizia, der har været en af de flittigste

købere på markedet de seneste år.

Men Henrik Dahl Jeppesen betoner, at også mange mindre selskaber er repræsenteret i bestyrelsen – og at det er vigtigt, at de er der.

”Vi betjener cirka 5400 medlemmer, der spænder over danske og internationale investorer, grundejerforeninger, manageres, forvaltere og rådgivere. Nogle er enkeltmandsvirksomheder, andre er de største ejendomsselskaber. Vi har en tro på, at hvis de interesser står sammen, får vi styrken til at få

indflydelse,” siger Henrik Dahl Jeppsen og tilføjer:

”Vi har fået, hvad vi betragter som et dream team i direktionen. Det, en god og aktiv bestyrelse kan gøre for en direktion, er at give praktiske input og sparring fra den hverdag, vi møder.”

Direktionen består af Jannick Nytoft og Morten Østrup Møller, der begge kom til foreningen sidste år. Henrik Dahl Jeppsen afløser John Frederiksen, der har været formand de seneste 16 år.