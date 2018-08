Ny afgørelse: Sådan refunderes penge til vedligehold

Den danske lejelov fastlægger, at ejeren af en udlejningsejendom både har den udvendige og den indvendige vedligeholdelse af et boliglejemål, hvilket betyder, at lejemålene skal holdes forsvarligt ved lige.

Den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse indebærer, at ejeren skal sørge for renholdelse og belysning af ejendommen og adgangsvejene samt sørge for renholdelse af fortov, gård og andre fælles indretninger.

I forhold til den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse skal ejeren ved forringelse af lejemål, der er forårsaget af slid og ælde, sørge for vedligeholdelse ved hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve af den indvendige del af de udlejede lejemål.

Udlejer og lejer har ved indgåelsen af en lejekontrakt mulighed for at ændre i ansvaret for både den indvendige og den udvendige vedligeholdelse. I de tilfælde, hvor udlejer ved indgåelsen af en lejekontrakt bibeholder den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse, er udlejer forpligtet til at oprette en separat indvendig vedligeholdelseskonto for hver af boliglejemålene.

Kan blive store beløb

En indvendig vedligeholdelseskonto anvendes til de udgifter, som udlejer bruger på vedligeholdelse af lejemålet. Udlejer skal afsætte 45 kr. pr. kvm. bruttoareal (2018-tal) pr. år til hver af de oprettede vedligeholdelseskonti til de enkelte boliglejemål. Efter flere års udlejning kan det samlede indhold af flere vedligeholdelseskonti for boliglejemål i samme udlejningsejendom i nogle tilfælde opgøres til et større beløb.

I forbindelse med en handel af en boligudlejningsejendom skal de løbende udgifter og indtægter opgøres, inden ejen-dommen overdrages til køberen. Denne opgørelse sker ved refusionsopgørelsen, hvor det fremgår, hvordan løbende udgifter og indtægter skal fordeles mellem køber og sælger.

Løbende udgifter og indtægter er de sædvanlige indtægter/udgifter, der anvendes til ejendommens opretholdelse og daglige drift. Der er mellem parterne aftalefrihed i forhold til hvilke indtægter og udgifter, der skal indgå i refusionsopgørelsen. Det betyder, at indestående på vedligeholdelseskonti kan indgå i refusionsopgørelsen. Aftalefriheden indebærer også, at parterne kan vælge, at opgørelsen skal ske ved sædvanlig refusionsopgørelse.

Ved sædvanlig refusionsopgørelse indgår indestående på indvendige vedligeholdelseskonti og skal overdrages til køber i forbindelse med overdragelsen. Parterne skal dog være påpasselige, hvis de vælger, at der skal udføres en refusionsopgørelse, men ikke får beskrevet indholdet heraf.

Ikke diskuteret under forhandlinger

Retten på Frederiksberg tog i en nylig afgørelse stilling til, hvorvidt indestående på flere indvendige vedligeholdelseskonti skulle refunderes køber over refusionsopgørelsen. Under forhandlingerne af købsaftalen havde parterne ikke drøftet spørgsmålet om refusion af indestående på indven-dige vedligeholdskonti.

I købsaftalen var det noteret, at købers advokat skulle berigtige handlen og udarbejde refusionsopgørelsen. Købsaftalen henviste ikke til sædvanlig refusionsopgørelse eller en mere detaljeret beskrivelse af refusionsopgørelsen.

På trods af aftalefriheden i forhold til reguleringen af købesummen kom Retten på Frederiksberg frem til, at der var tale om sædvanlig refusionsopgørelse, også selvom der ikke var henvist til sædvanlig refusionsopgørelse i købsaftalen. Det medførte, at der skulle ske en refundering af inde-stående på sælgers indvendige vedligeholdskonti til køber som en del af refusionsopgørelsen.

Afgørelsen adskiller sig fra tidligere retspraksis, hvor Vestre Landsret kom frem til det modsatte resultat, idet forholdene i denne sag dog var anderledes. I afgørelsen fra Vestre Landsret havde parterne drøftet den udvendige vedligeholdelseskonto, men ikke den indvendige vedligeholdelseskonto, og Landsretten lagde vægt på, at køber som professionel part og med adgang til de få lejekontrakter, der indeholdte krav om opretholdelse af indvendig vedligeholdskonto, ikke kunne påberåbe sig den sædvanlige kutyme om refusion af indestående på vedligeholdelseskonti.

Forskellen i de to afgørelser viser, at både køber og sælger under købsforhandlinger af en udlejningsejendom skal være opmærksomme på, hvad sædvanlig refusionsopgørelse indebærer efter den juridiske litteratur og retspraksis.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem parterne i forhold til den sædvanlige refusionsopgørelse, er det i begges interesse at sørge for, at indholdet af en kommende refusionsopgørelse detaljeret beskrives i en købsaftale.