Nu falder priserne på ejendomme med dyre lejeboliger

Gennem flere år har priserne på investeringsejendomme kun kendt én vej: Opad. Men i et delsegment er udviklingen nu vendt. Det gælder boligejendomme med meget dyre lejeboliger.

Det skiver Økonomisk Ugebrev, der har fået oplysningen bekræftet fra flere kilder. Prisfaldene er nogle steder op til 10-20 procent.

Peter Winther, adm. direktør i Sadolin & Albæk, forklarer, at det ikke så meget er størrelsen af boligerne, der gør forskellen.

Det er derimod prisen.

Der er en grænse for, hvor meget folk vil betale i husleje, og kommer man over den grænse, er lejlighederne svære at leje ud.

»Der er et billede af, at når vi kommer over en månedlig leje på 16.000 kr. i København og 12.000 kr. i Aarhus, så er der et klart fald i efterspørgslen. Det er et lejeniveau et veluddannet par kan og vil betale.

Men kommer prisen højere op, så begynder de boligsøgende i stedet at se på køb som alternativ,« siger Peter Winther.

Der bliver stadig smidt masser af penge i boliger i storbyerne, men adm. direktør Anders Hyldborg fra BoligPortal anbefaler developere og investorer at holde godt øje med, hvor den virkelige efterspørgsel

ligger.

»Den er altså ikke størst på 4-5 værelses lejligheder med havudsigt og store tagterrasser. Den månedlige husleje på disse boliger er simpelthen for høj for langt størstedelen af alle boligsøgende. Hvis ikke efterspørgselsmønsteret analyseres grundigt, kan udlejer risikere stigende tomgang og dermed også faldende kvadratmeterpriser,« siger Anders Hyldborg.