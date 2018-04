Nu er det helt sikkert: Skatteyderne slipper for Roskilde Bank-regning

Det var ikke den fineste stund for ejendomsmarkedet, da Roskilde Bank gik ned for snart ti år siden. Det var nemlig i høj grad lån til tidens på godt og især ondt kreative ejendomsmatadorer, der udløste krakket.

Men i dag kan man trøste sig med, at hvor mange der end led tab, så undgik man sende en regning til en vigtig gruppe: Skatteyderne. De kommer snarere til at få en solid fortjeneste på, at statens optrådte som redningsplanke for alle de små indskydere.

At staten ikke ender med at få en regning blev endeligt klart tirsdag, da afviklingsselskabet Finansiel Stabilitet afleverede sit årsregnskab. Det fremgår, at man indstiller til virksomhedsmødet – altså generalforsamlingen – at der udloddes 2,55 mia. kroner til ejeren, som er staten.

Udlodningen svarer til, at man stryger den sidste rest af den tabskaution, statens stillede tilbage i de dramatiske septemberdage i 2008.

Den oprindelige tabskaution var på 8,9 mia. kroner, men den er gradvist blevet nedbragt, efterhånden som Finansiel Stabilitet har afviklet andre overtagne banker og sparekasser med færre tab, end afviklingsselskabet har modtaget i garantiprovision fra den øvrige finansielle sektor. Og nu kommer den sidste rest af kautionen altså ud af verden.

Spørgsmålet er derfor ikke længere, hvor stort et tab, staten og skatteyderne får, men hvor stor deres gevinst bliver. Det vil blandt andet afhænge af, hvordan det går med det retslige efterspil mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank. Den blev i november sidste år frikendt ved landsretten, og den er nu på vej til Højesteret.

”Vi har stadig aktiviteter, der vedrører Roskilde Bank, blandt andet erstatningssagen. Der kan komme yderligere omkostninger, hvis vi taber sagen. Det forventer vi ikke, vi gør, men skulle det ske, vil vi selv afholde disse omkostninger,” siger Henrik Bjerre-Nielsen, adm. direktør i Roskilde Bank.