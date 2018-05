NREP opretter Nordens hidtil største ejendomsfond

Nybyggeri er dyrt, men der kan immervæk bygges mange boliger for 19 mia. kroner. Hvilket er det beløb, som skal investeres fra en ny fond, NREP er ved at oprette – NREP III. Fonden bliver den hidtil største af sin art i Norden, målt på egenkapitalen.

NREP har i sine tidligere fonde især haft fokus på logistikejendomme. Dem er der også plads til i den nye fond, men fokus bliver forskudt til boliger til nogle specialiserede segmenter. Det kan f.eks. være ungdomsboliger, servicerede boliger til unge singler, seniorboliger eller plejehjem.

”Vi har set et boom i efterspørgslen fra investorer, kommuner og samarbejdspartnere, der deler vores overbevisning om, at ejendomsbranchen kan gøre det bedre. At opføre ejendomme, der i højere grad opfylder brugernes behov – i særlig grad i segmenter, der hidtil har været underforsynede – er en kæmpe mulighed for at skabe værdi til alle involverede,” udtaler Mikkel Bülow-Lehnsby, adm. direktør i NREP.

Det er især pensions- og forsikringsselskaber samt statslige fonde fra Norden, Europa, USA og Asien, der har sat penge i NREP III. Selskabet ønsker ikke at oplyse, hvilke danske investorer der har sat penge i fonden. I alt bliver der indsamlet 900 mio. euro, og med belåning af ejendommene bliver det 19 mia. kroner.

En fjerdedel af de mange penge er allerede bundet op på specifikke investeringer. F.eks. har man købt sig ind i et udviklingsprojekt i forbindelse med lufthavsbyen Aviapolis ved Helsinki. (billedet). NREP oplyser, at man yderligere er i dialog med stater og kommuner om projekter, som de kunne have en interesse i.