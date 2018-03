Arkil-topchef: Der er gode muligheder i udlandet

Det forklarer den administrerende direktør i entreprenørkoncernen, Jesper Arkil, i et interview med Ritzau Finans.



- I Tyskland kan vi se en meget stærk udvikling, og i modsætning til herhjemme er der en mere stabil planlægning for infrastrukturen. De udnytter den gode økonomi til at opgradere infrastrukturen inden for både stort og småt. Aktivitetsniveauet spår vi til at blive rimelig højt, og vi står stærkt på det nordtyske marked, siger Jesper Arkil.



Også i Irland forventer selskabet, at der kommer godt gang i aktiviteterne for anlægsinvesteringer, efter de har ligget på et meget lavt niveau siden finanskrisen, forklarer direktøren.

- I Irland har der været underinvesteret i flere år. Nu er man begyndt at investere igen, og det forventer vi også at kunne høste fordele af, siger han.

- Vi mener især, der er muligheder i udlandet.

UDSIGT TIL FÆRRE STATSLIGE INVESTERINGER I DANMARK

Jesper Arkil påpeger dog samtidig, at selskabet også øjner fine muligheder herhjemme.

Resultatet før skat for hele Arkil-koncernen landede sidste år på 147,7 mio. kr., og det mener den administrerende direktør er et resultat, som selskabet kan være glad for.



- Det er svært at sige, at vi ikke er godt tilfredse i dag. Vi har en god og rolig omsætningsudvikling og et resultat, der er det bedste nogensinde, siger Jesper Arkil.



For 2018 sætter selskabet dog forventningerne til resultatet lidt lavere - i niveauet 110-140 mio. kr.



- Vi tror også, at vi lander alle forretningsområder godt i år, men der er faldende investeringer i statens infrastruktur. Det giver et pres på marginerne, forklarer Jesper Arkil.

- Vi forventer, at økonomien i kommunerne også i 2018 vil være stærk, og at der skal gøres noget ved den infrastruktur, der ikke er statslig, uddyber han.



Selskabet forventer i år en omsætning i Danmark på samme niveau som i 2017, hvor den landede på 2213,3 mio. kr.

SKAL GRIBE MULIGHEDERNE

Generelt vil Arkil og selskabets direktør dog ikke satse på et specifikt område. Der kigges i stedet på det brede marked, forklarer han.

- Vi vil gerne have en rolig vækst, og vi vil gerne se en faglig og geografisk spredt vækst. Vi skal ikke være overdrevet afhængige af enkelte områder, siger han.



Han forklarer, at Arkil gerne ser en vækst, der fokuserer på lønsomhed og en stærk likviditetsudvikling.

Selskabet foreslår, at der udbetales et udbytte på 15 kr. per aktie for 2017-resultaterne. Det er et løft fra 10 kr. per aktie for 2016-resultaterne.



Arkil falder efter regnskabet torsdag med 2,9 pct. til 1340 kr.