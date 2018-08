Kontorernes AirBnB er på vej til Danmark

WeWork prøver at differentiere sig fra andre kontorhoteller ved ikke blot at udleje kontorpladser og tilhørende faciliteter, som f.eks. mødelokaler. Man gør også et stort nummer ud af, at brugerne skal lære hinanden at kende på tværs af virksomhederne. Det lægger blandt andet indretningen op til. Billedet er fra et af WeWorks amerikanske kontorhoteller. Foto: WeWork

Hvad AirBnb er for boligudlejning og Uber er for taxakørsel, det er WeWork for udlejning af kontorer og kontorpladser.

Selskabet er snart på vej til også at slå sig ned i Danmark, og selv om det næppe vil medføre tilsvarende kontroverser, som de andre to disruptere har gjort, vil det i hvert fald på ét punkt presse danske ejendomsselskaber til at tænke anderledes, end de hidtil har gjort:

Hvor lange lejekontrakter med lejerne, eller i hvert fald med en ankerlejer, er normen for danske udlejere, må de vænne sig til mindre sikkerhed, hvis de vil leje ud til WeWork.

Nok skriver også WeWork lange lejekontrakter. Men det foregår, ifølge The Economist, hyppigt gennem til lejligheden oprettede datterselskaber. Pointen med det er, at hvis der kommer dårlige konjunkturer, og der pludselig er tab på et antal ejendomme, behøver moderselskabet ikke vedstå sig arv og gæld. Det kan blot lade de relevante selskaber gå konkurs.

Men det økonomiske tab forsvinder naturligvis ikke ud i den blå luft. Og det vil være ejendomsselskabet, der har lejet ud til WeWork, der er nødt til at samle regningen op.

Mere raffineret koncept

Philine von Hardenberg, direktør for public affairs i WeWork, bekræfter over for Berlingske Business Ejendomme interessen for det danske marked.

»Norden, naturligvis inklusive Danmark, er et meget interessant marked for os. Vi har for få uger siden annonceret, at vi etablerer os i Stockholm tidligt i 2019. For Danmark har vi endnu intet at fortælle om, men vi kigger på mulighederne,« skriver hun i en mail.

Philine von Hardenberg er ikke vendt tilbage med et svar på et supplerende spørgsmål om, hvorvidt konstruktionen med datterselskaber er anvendt i Stockholm.

WeWork er ikke så nyskabende på sit felt, som AirBnb og Uber er på deres. I sin essens er der ’bare’ tale om kontorhoteller, selv om konceptet er mere raffineret end hos de fleste konkurrenter.

Men alene det at bære en førertrøje har stor værdi i et marked, der ifølge en analyse fra Emergent Research og GCUC står til at blive firdoblet fra 2017 til 2022.

Ifølge analysen vil der således til den tid på globalt plan være over 5 mio. virksomheder, der bor i kontorhoteller. Tilmed er der tale om gennemsnitligt betydeligt større virksomheder end i kontorhotellernes barn- og ungdom, hvor de stort set kun blev valgt af helt små virksomheder. Væksten i antal kvadratmeter kan altså blive endnu større.

Lav kapitalbinding

Andre fællestræk med AirBnb og Uber er WeWorks globale ambitioner, anvendelsen af apps til at betjene kunderne, og ikke mindst at man holder kapitalbindingen til et minimum: Man køber ikke ejendomme, men nøjes med at leje dem.

Men det er dét, der ikke er helt så ligefremt, når det gælder store kontorejendomme, som når det gælder korttidsudlejning af boliger eller bilsæder ejet af almindelige borgere. Ejerne af kontorejendommene forlanger langt større sikkerhed.

Det må WeWork også give, men selskabet er altså indtil nu sluppet af sted med at give betydeligt mindre sikkerhed, end andre lejere tilbyder.

Også i Danmark vil WeWork være i stand til at leje ejendomme, selv om moderselskabet ikke vil binde sig finansielt i den grad, som det ellers er normen herhjemme. Til gengæld vil de ikke have så meget at vælge mellem, vurderer Lior Koren, partner hos ejendomsrådgiveren Cushman & Wakefield | RED.

»Det vil i hvert fald være lidt vanskeligt for dem på de mere attraktive beliggenheder, da der jo er relativt store omkostninger forbundet med et lejerskifte. Men der vil være nogle situationer, hvor de får chancen, enten fordi udlejer tror på deres driftsmodel, eller fordi man har haft svært ved at finde en anden lejer. Så kan man tage WeWork ind i en del af ejendommen for at skabe liv i den og den vej tiltrække andre lejere,« siger Lior Koren.

Han påpeger, at ATP Ejendomme ud fra bl.a. den betragtning har fået kontorhotel-operatøren Rainmaking ind i ejendommen Pier47 på Langelinie, efter at den havde stået tom i flere år.

PFA taler med WeWork

PFA Ejendomme er et af de ejendomsselskaber, der har givet WeWork chancen. Det drejer sig om en ejendom ved Liverpool Street Station i London, som PFA Ejendomme er medejer af.

Her er beliggenheden så god, at adm. direktør Michael Bruhn vurderer, at rigtigt meget skal gå galt, før der opstår tomgang, og WeWork vil have svært ved at betale huslejen. Desuden er der adskillige andre lejere i ejendommen.

Michael Bruhn vil også gerne leje ud til WeWork, når de kommer til Danmark, og parterne er allerede i drøftelser om det.

Holdningen er, at det selvfølgelig trækker ned, hvis WeWork via sin selskabskonstruktion sender noget risiko videre til sin udlejer. Men på den anden side kan en udlejer aldrig helt gardere sig mod risiko. Så i bund og grund handler det om at bruge de sædvanlige instrumenter til at håndtere den.

»Man kan sammenligne situationen med, når vi udlejer en hotelejendom. Så spørger vi os selv, hvad vores fall back-plan er, hvis hoteloperatøren af en eller anden grund ikke kan klare det. Så kan mulighederne f.eks. være, at vi finder en anden operatør, eller at ejendommen er så generisk, at den kun kan bruges til andre formål, f eks. bolig,« siger Michael Bruhn.

Alternativ model

En anden måde at håndtere risiko på er at kræve et højere afkast – altså i sidste ende en højere husleje – som kompensation. Således vil det også alt andet lige blive dyrere for at WeWork at leje sig ind, hvis moderselskabet ikke vil hæfte for kontrakten.

»Vi kender situationen fra, når vi lejer ud til kædebutikker. Så vil man forhandle om, hvor længe moderselskabet skal hæfte. Det er ikke en konstruktion, man som investor går ind i med bind for øjnene, og man tager sig betalt for den i form af en ekstra præmie, f.eks. ved ikke at give det sædvanlige indretningstilskud,« siger Michael Bruhn.

Ifølge The Economist bruger WeWork også en anden metode til at begrænse sin risiko. Nemlig at indgå kontrakter, der er baseret på, at udlejer får en usædvanlig høj husleje i gode tider, men til gengæld en lav husleje i dårlige tider. Også denne model er Michael Bruhn bekendt med fra samtalerne med WeWork.