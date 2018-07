Konkurs truer ejendomsmilliardærs søn

Ejendomsmilliardæren Mikael Goldschmidts søn, Daniel Goldschmidts IT-firma, Confero, er nu taget under konkursbehandling.

Skifteretten i Sønderborg har ifølge Statstidende taget selskabet, der har hjemsted i Aabenraa, under konkursbehandling 6. juli, sådan som to tidligere ansatte i april krævede det, fordi de ikke havde fået deres løn udbetalt.

Den ene af de to er Conferos tidligere ejer og direktør, Henrik Andersen. Berlingske har tidligere beskrevet, at han har et udestående på 187.000 kroner for to måneders løn og tre måneders opsigelse.

»Det glippede med lønudbetalingerne«

Daniel Goldschmidt stillede sig dengang uforstående over for kravene. Han medgav, at »det glippede med lønudbetalingerne«, fordi han var på rejse, »men de ansatte har naturligvis fået løn for marts, april og maj«.

Skifteretten i Sønderborg beder alle, der har fordringer eller andre krav mod Daniel Goldschmidt, om at henvende sig senest 3. august til kurator, advokat Lasse Ladefoged, med den fornødne dokumentation.

Confero er et anpartsselskab og hed tidligere Bokx Aps.

Daniel Goldschmidt indtrådte i 2017 som 27-årig i bestyrelsen i flere af sin fars selskaber, heriblandt isenkramkæden Imerco, fordi familien ønskede at være repræsenteret i bestyrelserne. Efter et år trådte han ud igen.