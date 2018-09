Kan håndværkere kræve betaling for sort arbejde?

Håndværkerarbejde kan som bekendt være dyrt, og det er derfor ikke et ukendt fænomen, når nogle vælger at spare penge ved at lade håndværkerarbejde udføre som ’sort arbejde’. Ved sort arbejde forstås arbejde, hvor håndværkeren ikke betaler skat og moms af sin indtægt ved arbejdet.

De fleste håndværkere er nok klar over, at man kan risikere at idømmes bøder eller ligefrem fængselsstraf, hvis man bliver taget i at udføre sort arbejde.

Der er imidlertid også en risiko for, at man må gå tomhændet fra byggepladsen, hvis kunden ikke vil betale for arbejdet, da det ikke er muligt at håndhæve et krav på betaling for sort arbejde overfor en kunde, der ikke vil betale. Grunden til dette er, at aftaler om sort arbejde juridisk set anses for ugyldige.

Årsagen hertil skal findes i Danske Lov, hvoraf det fremgår, at aftaler ikke må stride imod lov og ærbarhed. Danske Lov stammer helt tilbage fra 1600-tallet, men selv om loven er gammel og formuleringen er lidt støvet, finder forbuddet stadig anvendelse den dag i dag.

El-installatør brændte fingrene

Det måtte en håndværker for nylig erfare, da voldgiftsretten skulle vurdere, om han kunne gøre et krav om betaling for udførelse af elinstallationer gældende over for sin kunde. Håndværkeren og kunden havde nemlig aftalt, at en del af installationerne skulle betales kontant, sådan at betalingen kunne unddrages moms og skat. Da der efterfølgende opstod uenighed om betalingen, endte sagen i voldgiftsretten.

Da voldgiftsretten skulle vurdere, om håndværkeren kunne gennemtvinge et krav på ’sorte penge’ over for sin kunde, skævede voldgiftsdommerne til en tilsvarende sag, som i 2014 var blevet behandlet af Højesteret.

I overensstemmelse med Højesterets praksis besluttede voldgiftsretten herefter, at den førnævnte bestemmelse i Danske Lov om lov og ærbarhed netop gælder for aftaler om sort arbejde, fordi disse strider imod almindelig god moral. På den baggrund besluttede voldgiftsretten, at håndværkerens aftale om elinstallationerne var ugyldig, og at håndværkeren ikke kunne kræve betaling.

Når domstolene skal vurdere, om en aftale er i strid med lov og ærbarhed, undersøger dommerne, om aftalen overholder den nugældende lovgivning, og om aftalen kan an-ses for at være ærbar.

Begrebet ærbarhed kan virke gammeldags og svært at anvende. Det skal imidlertid forstås sådan, at når to personer indgår en aftale om sort arbejde eller indgår en aftale om, at den ene skal betale den anden for at gøre noget kriminelt, så foreligger der en aftale, som søger at opnå et ulovligt formål. Sådanne aftaler, hvis formål er ulovligt, er netop eksempler på aftaler, som er i strid med ærbarhed, og som derfor vil være ugyldige.

Også kunden har risiko

Når en aftale erklæres ugyldig, medfører det, at selve aftalen bortfalder, og at parterne derfor ikke kan håndhæve aftalen over for hinanden mere. Dette er meget indgribende for den håndværker, der har udført byggearbejde eller foretaget installationer, da håndværkeren hverken kan ’tage sit arbejde tilbage’ eller kræve betaling for arbejdet.

Håndværkere risikerer således at gå tomhændede fra byggepladsen, hvis de aftaler med kunden, at arbejdet skal udføres som sort arbejde.

Det er imidlertid ikke kun håndværkere, der risikerer at brænde fingrene på aftaler om sort arbejde. Hvis der er fejl og/eller mangler ved arbejdet, vil kunden sædvanligvis kunne kræve, at håndværkeren udbedrer disse forhold eller betaler økonomisk kompensation.

Men hvis arbejdet er udført som sort arbejde, vil aftalen som nævnt oven for være ugyldig, og det vil derfor ikke være muligt for kunden at få hjælp fra domstolene til at håndhæve et eventuelt krav overfor håndværkeren i anledning af mangler. Dette gælder naturligvis kun, hvis kunden var indforstået med, at arbejdet skulle udføres som sort ar-bejde.

Risikoen ved at få udført sort arbejde er altså ikke begrænset til risikoen for at blive opdaget. Både håndværkeren og kunden løber en væsentlig risiko, fordi domstolene ikke vil hjælpe med at håndhæve aftalen, hvis en af parterne misligholder aftalen.