Kæmpe økonomisk øretæve til MT Højgaard

MT Højgaard nedjusterer sine forventninger til indtjeningen for 2018, oplyser de to børsnoterede selskaber Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, som ejer entreprenørkoncernen.

Årsagen er en dom i en voldgiftssag, der er gået imod MT Højgaard, også kendt som MTH Group. Kendelsen udløser en markant nedskrivning, og MTH Group venter nu et underskud af den primære drift (EBIT) på 400 mio. kr. i 2018 mod tidligere et overskud i niveauet 0-50 mio. kr. Omsætningen ventes fortsat at lande på omkring 6,8 mia. kr.

Det er en kendelse fra i fredags, der pålægger MTH Groups datterselskab Enemærke & Petersen at betale 2,8 mio. kr. før moms og sagsomkostninger for anvendelse af såkaldte MgO-vindplader på en rækkehusbebyggelse. Materialevalget blev foretaget i foråret 2013, og arbejdet blev påbegyndt i august 2013 og afsluttet i april 2014, fremgår det meddelelserne.

- Kendelsen, der er endelig, skærper efter koncernens opfattelse retspraksis på området, da ansvaret for brug af MgO-plader for første gang placeres hos entreprenøren frem for rådgiveren i de tilfælde, hvor rådgiveren har godkendt entreprenørens forslag og dermed anvendelsen, men hvor entreprenøren ikke har givet rådgiveren eller bygherren specifikke oplysninger om, at MgO-plader var et nyt og uprøvet produkt, forklarer MTH Group i forbindelse med nedskrivelsen.

HENSÆTTELSER TIL ANDRE SAGER

At tabet nu ventes at blive op mod 400 mio. kr. på den primære drift skyldes, at MTH Group hensætter til eventuelle forpligtelser i andre boligbyggerier og renoveringer, hvor pladerne er også er brugt.

- Jeg vil gerne understrege, at den regnskabsmæssige hensættelse er baseret på en skønsmæssig vurdering, og at den også omfatter en række sager, hvor der fortsat er tvivl om ansvarsgrundlaget. Det er således stadig sådan, at vi vil se på hver sag enkeltvis, fordi præmisserne er forskellige fra sag til sag, siger Søren Bjerre-Nielsen, der er bestyrelsesformand i MTH Group.

Knud Højgaards Fond har givet tilsagn om tilførsel af ansvarlig lånekapital på op til 400 mio. kr. oven i et tidligere tilsagn om op til 250 mio. kr.

MTH Group vurderer, at likviditetstilførslerne på op mod samlet 650 mio. kr. vil kræve fondsmyndighedens godkendelse.

Derudover har Knud Højgaards Fond og Monberg & Thorsen A/S ydet et ansvarligt lån på samlet 150 mio. kr. tilført som likviditet i maj 2018.

MGO-PLADER SUGER FUGT

En rapport fra Byggeskadefonden konkluderede for et par år siden, at MgO-pladerne var uegnede som vindspærrer i det danske klima. De saltholdige plader suger i vinterhalvåret fugt fra den udeluft, som de ventileres af, og når de er mættede med fugt, afgiver pladerne en saltholdig væske, der er stærkt korroderende.



Der kan i løbet af nogle år opstå nedstyrtningsfare, og pladerne skal derfor udskiftes inden. På langt sigt kan pladerne desuden gå i opløsning og miste deres brandhæmmende, vindbeskyttende og stabiliserende egenskaber, skriver Byggeskadefonden på sin hjemmeside.

I perioden 2010 til 2015 blev der i 82 almene nybyggerier og renoveringer med knap 12.000 boliger opsat omkring 275.000 kvadratmeter MgO-plader som vindspærrer, som i de fleste tilfælde skal udskiftes. De samlede udgifter til udbedring anslås til knap 1 mia. kr., hvoraf cirka halvdelen skal dækkes af Byggeskadefonden