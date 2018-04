Hoteller på vej til at blive sin egen aktivklasse i Danmark

Adm. direktør, Core Hospitality og Zleep Hotels.

Alder: 54 år.

Karriere: Peter Haaber blev adm. direktør for Zleep Hotels i 2003 og sidder blandt andet i bestyrelsen for Indkøbsforeningen Samhandel. General manager og COO for First Hotels, 1999-2003. General manager, Scandic Hotels, 1989-1997.

Inden Scandic rundede karrieren en tur omkring McDonald’s og Burger King, hvor Peter Haaber arbejdede som restaurantchef, mens han læste HD på AUC.

Uddannet fra Aalborg Handelsskole, 1982.

Privat: Bor i Roskilde, er gift og har to voksne børn. I sin fritid løber han for at holde sig i form.