Historisk københavner-ejendom skal være hotel

»Ørkenfortet«– den store kontorejendom, der ligger til højre, når man er kørt over Knippelsbro til Christianshavn – har i sin cirka 50-årige levetid været rammen om mange markante og historiske beslutninger i toppen af dansk erhvervsliv.

Men snart får ejendommen en helt anden anvendelse: Den skal være hotel. Ejeren, ATP Ejendomme, er i dialog med kommunen om ombygning, skriver Byen Ejendomme, og selskabets adm. direktør Michael Nielsen bekræfter oplysningen over for Berlingske Business Ejendomme.

»Vi har endnu ikke lagt os fast på operatør og brand. Vi er i en forholdsvis tidlig fase, men som skitsen ser ud lige nu, vil der kunne være omkring 400 værelser,« siger han.

Ørkenfortet kom til verden som hovedsæde for B&W, der på den tid stadig var Danmarks største arbejdsplads. Ejendommen var også banebrydende moderne, men som det gik ned ad bakke for skibsværftet, blev den i offentligheden nok mere kendt som symbol for de dispositioner, der blev foretaget af den kontroversielle hovedaktionær Jan Bonde Nielsen.

Senere blev Unibank, med endnu senere navneforandring til Nordea, lejer i Ørkenfortet. Det var blandt andet her, man i en sen nattetime i 1991 blev enige om at trække stikket for Nordisk Fjer, hvormed danmarkshistoriens største erhvervsskandale blev kendt og erkendt i offentligheden.

Nordea havde også sit trading floor, der var centrum for tusindvis af daglige værdipapirhandler, i Ørkenfortet.

Det er dog ikke på grund af al denne historie, at ejendommen er omfattet af bestemmelser om bevaringsværdighed. Disse gælder facaderne, der anses at have arkitektonisk værdi. Dog ikke mere, end at ATP Ejendomme gerne må reparere på dem.

Og præcis dette kommer til at ske.

»Bygningen skal have en større opgradering. Den skal tætnes, bygges om og bringes helt op til moderne standarder. Ellers kan ikke drive et fornuftigt hotel i den,« siger Michael Nielsen.

Nordea-medarbejdere har tidligere oplyst til Berlingske, at ejendommen er berygtet for, at både kulde og varme trækker ind i ejendommen i rigelige mængder. De sidste Nordea-medarbejdere flytter ud i februar, og ATP Ejendomme forventer, at en hoteloperatør kan flytte ind i løbet to-tre år.