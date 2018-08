Gode tider sikrer ejendomsselskaber 700 mio. kr. ekstra på bundlinjen

Beskæftigelsen fortsætter med at stige, og i nogle brancher begynder manglen på arbejdskraft af blive et alvorligt problem. Men i ejendomsbranchen, der skal levere de fysiske arbejdspladser til de mange beskæftigede, er det mere uforbeholdent fede tider.

Det fremgår af Ejendomsforening Danmarks nye opgørelse af tomgangen i danske ejendomme. Den er siden sidste år faldet så meget, at det svarer til en ekstra fortjeneste på 700 mio. kroner over et år.

I alt har ejendomsselskaberne årligt lejeindtægter på cirka 100 mia. kr. fra erhvervsejendomme og udlejningsboliger.

»Særligt butikslejemål klarer sig rigtig godt. Den økonomiske tomgang på butik er faldet 0,5 procentpoint siden sidste år, og ligger nu på 6,1 procent på landsplan. Det viser os, at det går rigtig fint for detailhandlen i øjeblikket«, udtaler Jannick Nytoft, adm. direktør for Ejendomsforeningen Danmark.

Begrebet økonomisk tomgang dækker over, at man beregner tomgangen ud fra, hvor megen lejeindtægt ejendomsselskaberne går glip af, når lokaler er uudlejede, frem for at opgøre det i kvadratmeter.

Også på de to andre kategorier af erhvervsejendomme – kontorer og industri/lager – er tomgangen faldende, men i mindre grad. Kontorer er den klart største kategori, og her er der endnu et stykke vej ned til niveauet fra 00’erne. Så hvis ellers arbejdsgiverne kan finde de ansatte, de har brug for, kan ejendomsselskaberne sagtens levere steder, de kan sidde.

På boligområdet er billedet lidt anderledes. Her har tomgangen været svagt stigende de senere år. Det hænger bl.a. sammen med alle de nye boliger, der bliver bygget i disse år.

»Nyere boligejendomme står lidt oftere tomme end boliger i ældre ejendomme. En højere tomgang i nyopførte ejendomme kan hænge sammen med, at der kommer mange enheder på markedet på samme tid, og det derfor tager lidt længere tid at finde beboere til de nyopførte ejendomme,« udtaler Morten Marott Larsen, underdirektør i Ejendomsforeningen Danmark.