Frank Jensen efter MIPIM: Danmark er stadig investor-favorit

På trods af stigende priser under Frank Jensen oplever han ikke, at udenlandske investorer trækker sig.

Selv om priserne på ejendomme og udviklingsprojekter i København er kommet meget højt op, ser de udenlandske investorer stadig den danske hovedstad som et meget attraktivt investeringsmål.

Det er det indtryk, som overborgmester Frank Jensen kommer hjem med fra den internationale ejendomsmesse MIPIM i Cannes, der lige nu er ved at blive rundet af.

»Investorerne tilkendegiver, at det stadig er langt billigere at investere i København, end det er i for eksempel Stockholm eller Oslo. Det skal vi selvfølgelig være glade for, for vi skal have bygget mange flere boliger i de kommende år, hvis den befolkningsudvikling, vi har, skal modsvares af boligbyggeri,« siger Frank Jensen til Berlingske Business Ejendomme.

Københavns Kommune har for sit vedkommende også gjort, hvad den kan, for at holde strømmen af udenlandske investorer åbne.

»Hvis investorerne vil, kan de den dag i morgen bygge 26.000 nye boliger, som allerede er lokalplanlagt. Så det er ikke sådan, at det er svært at komme ind – tværtimod er der nem adgang. Og selv om København er en gammel hovedstad, har vi stadig byudviklingsområder tæt på indre by. Det gælder både Carlsberg og Ørestad, Sydhavn og Nordhavn. Og så har vi slet ikke taget hul på godsbaneterrænnet eller Refshaleøen. Så der er et kæmpe potentiale, også fremadrettet,« siger Frank Jensen.

Han glæder sig også over, at investorer over for ham har bekræftet dét, som er fremgået af en række undersøgelser – at Danmark er et af de lande, som det er nemmest at opstarte og drive virksomhed i.

Frank Jensen, der har været overborgmester siden 2010, er efterhånden en af veteranerne i den danske delegation, og han har oplevet har oplevet stemningen i både gode og onde tider.

»Det er klart, at humøret i år har været betydeligt højere i år, end det var, da jeg var her i 2010. Det var lige oven på finanskrisen, og den var lammende, selv om den også gjorde, at priserne dengang var lave, både på boligporteføljer og på erhverv,« siger Frank Jensen.

Hvad angår det sidste, altså erhvervsbyggeriet, har kommunen udlagt arealer til 2,4 mio. kvm. nybyggeri, mens man sigter efter at bygge 45.000 boliger i de kommende år.