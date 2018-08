Fra flygtningelejr til forretningssucces?

»Min langsigtede plan for området byder på oprettelse af utroligt mange arbejdspladser. Men allerede nu har jeg behov for et antal medarbejdere til det forberedende arbejde i Auderødlejren.« Michael Vesthardt. Foto: Privat

En afsides liggende militærkaserne fra 1958 opført i rå beton på en halvø i Frederiksværk, som i en årrække har været anvendt som flygtningecenter. Det lyder umiddelbart som opskriften på at få en ejendomsinvestor til at tage benene på nakken.

Når man så dertil kan lægge, at ejendommene på grunden, som en konsekvens af lokale restriktioner, ikke kan ombygges til helårsbeboelse, så bliver det nok endnu mere tydeligt, at vi har at gøre med en udfordring.

Men udfordringer har en vis tiltrækningskraft på visse mennesker. Et af dem er Michael Vesthardt, for hvem mødet med Auderødlejren var om ikke decideret kærlighed ved første blik så i hvert fald sprængfyldt med potentiale fra første sekund.

Uegnet til helårsbeboelse

»Hvis man kan lide spændende og udfordrende projekter – og det kan jeg – så er Auderødlejren det rigtige. Området omkring bygningerne er et stykke fuldstændig unik natur, som har mange anvendelsesmuligheder. Jeg får en del henvendelser vedrørende lejren, og flere tænker i retning af hotel og vandrerhjem på grunden. Det er da også helt oplagt, ligesom sportscenter, højskole og meget andet er blandt de fremtidsudsigter, jeg har fået forslag til,« lyder det fra Michael Vesthardt, som dog fortsat ikke vil løfte sløret for, hvad hans egne planer for området konkret er.

Han understreger dog, at han i tråd med tidens genanvendelsestrend inden for byggeriet forestiller sig at bevare de gamle betonejendomme frem for at rive dem ned:

»I mit arbejde med ejendommen ser jeg på muligheden for at genanvende råkonstruktionerne, der er af beton. En grøn konvertering af den enorme bygningsmasse med fokus på miljø og energi er en spændende udfordring og fra et økonomisk synspunkt et interessant alternativ til en omfattende nedrivning og genopbygning. Og med de undersøgelser, jeg indtil videre har foretaget, går denne idé hånd i hånd med mine planer for området. Samtidig er der værdifulde vandressourcer i undergrunden, som vi ser på muligheden for at beskytte og udnytte på en bæredygtig måde,« siger Michael Vesthardt.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Blå bogMichael Vesthardt Advokat (L), partner i Vesthardt Advokatfirma. Alder: 57 år. Karriere: Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1991 og fik i 1994 møderet for Landsretten. Karrieren har ført ham forbi bl.a. Holm Schmidt Advokatfirma (1994-2007, partner fra 1995) og Nordia Advokatfirma (2007-2010). Han er ud over partnerskabet i sit advokatfirma ejer af flere andre virksomheder, herunder Mississippi Holding ApS, Glædelundsgård ApS, Arkansas ApS, Loutiana Holding ApS og Vesthardt Estate ApS. Privat: Bor i Helsinge, er gift og har to børn fra et tidligere ægteskab. I sin fritid holder han af at rejse, gå på jagt og nyde naturen.

Arbejdspladser til lokalområdet

Michael Vesthardt samarbejder med henholdsvis COWI, GPParkitekter og ERIK arkitekter om den fremtidige anvendelse for Auderødlejren, og sammen med sine rådgivere har han for nylig henvendt sig til borgmesteren i Halsnæs Kommune og tilbudt hjælp vedrørende et akut behov for erhvervslokaler.

»Der er virksomheder, der ønsker at flytte til kommunen eller at udvide. Her kan vi i ventetiden, mens vi arbejder på en langsigtet løsning for lejren, tilbyde at stille de 28.000 kvm til rådighed for virksomheder på fordelagtige vilkår,« siger han.

For nylig har Halsnæs kommune offentliggjort, at der grundet budgetunderskud bliver behov for afskedigelse af op mod 140 medarbejdere, og Michael Vesthardt forestiller sig, at den planlagte fornyelse af Auderødlejren også på det punkt kan blive positiv for lokalområdet:

»Min langsigtede plan for området byder på oprettelse af utroligt mange arbejdspladser. Men allerede nu har jeg behov for et antal medarbejdere til det forberedende arbejde i Auderødlejren. Jeg har derfor også på dette område tilbudt min assistance til kommunen. Der er ingen tvivl om, at Auderødlejren på både kort og langt sigt er en kæmpe vækstfaktor i regionen,« siger Michael Vesthardt.