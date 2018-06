Forsinket boligprojekt og tysk nedskrivning giver minus i TKD

Virksomheden, der udvikler ejendomsprojekter, kommer ud af første kvartal med underskud før skat på 5,9 mio. kr. mod et overskud på 0,1 mio. kr. i samme periode året før.

Omsætningen steg 36 pct. til 81,5 mio. kr., viser regnskabet, som dækker månederne februar, marts og april.

Der er tale om boligprojektet Domus Vista på Frederiksberg i København, som skulle have været afleveret i første kvartal.

Enkelte forhold omkring tinglysning er ikke faldet på plads, og TK Development modtager derfor lejeindtægter, men skal til gengæld betale kompensation til køberen, indtil det er færdigt og kan overdrages til køberen, hvilket forventes at ske i andet kvartal.

Derudover har TK Development nedskrevet 15 mio. kr. på værdien af en tysk investeringsejendom, som virksomheden agter at sælge, på trods af at prisen er langt under det ventede. Det skyldes, at virksomheden vil ud af det tyske marked.

Trods underskuddet i første kvartal fastholder TK Development forventningerne til hele året og sigter dermed fortsat efter et overskud før skat på 80-90 mio. kr.

