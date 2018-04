Formand går fra borde i ejendomsforeningen Danmark

John R. Frederiksen ser med tilfredshed tilbage på den modernisering af Ejendomsforeningen Danmark, han har været med til at føre ud i livet. Men han ærgrer sig over, at det ikke blev i hans tid som formand, at der skete en lempelse af beskatningen ved generationsskifte i ejendomsselskaber. Foto: Sara Galbiati for Ejendomsforeningen Danmark

I 16 år har John R. Frederiksen været formand for Ejendomsforeningen Danmark. Men det slutter ved foreningens landsmøde torsdag i næste uge, oplyser han til Berlingske Business Ejendomme.

»Jeg ville allerede gerne være fratrådt sidste år, hvor jeg var på valg. Men så tog jeg et år ekstra, fordi vi besluttede, at vi skulle gøre noget med direktionen. Det har vi fået på plads nu, og vi er i gang med at opdatere strategien. Så det er et fantastisk godt tidspunkt at sige stop på. Alting har sin tid, og det er også godt at få nye øjne på det,« siger John R. Frederiksen.

Ejendomsforeningen Danmark fyrede sidste år den hidtidige direktør, Torben Christensen. I stedet blev Jannick Nytoft ansat. Han kom fra sit forrige job med en høj offentlig profil, og det er netop meningen, at det fremover i højere grad skal være direktøren, der til daglig repræsenterer foreningen udadtil.

Derfor vil den nye formand, der bliver valgt på landsmødet, næppe heller være så synlig, som John Frederiksen har været i sin tid som formand.

Direktionerne kører det daglige

»For mange år siden var det meget tidskrævende at være formand. Det er det blevet mindre og mindre, og det bliver det også med den direktion, vi har i dag. Det bliver et mere almindeligt forhold mellem en bestyrelse og en direktion, som man kender det fra virksomheder. Uden at jeg på nogen måde sammenligner Ejendomsforeningen Danmark med DI og Dansk Erhverv, så er det jo også her direktionerne, der kører det i det daglige,« siger John R. Frederiksen.

Hans formandskab har strakt sig over en årrække, der har været meget begivenhedsrig for ejendomsbranchen: Først var der den bragende højkonjunktur i 00erne, så kom det dybe fald under finanskrisen – og nu sætter ejendomsmarkedet atter rekorder under en hidtil uset interesse fra udenlandske investorer.

Når John Frederiksen skal gøre regnebrættet op efter sin formandstid, er det imidlertid ikke en enkelt af disse begivenheder, der træder stærkest frem. Det er i stedet det lange, seje træk, han har taget, for at modernisere Ejendomsforeningen Danmark, så den følger med den professionalisering, der også er sket i branchen.

»Der er nogle ting, som man meget gerne ville have haft igennem. Det er ikke altid lykkedes, men så er der i hvert fald lagt nogle sten. Jeg havde f.eks. gerne set, at vi havde fået ændret reglerne for generationsskifte, hvor ejendomsbranchen har store ulemper i forhold til alle andre,« siger John R. Frederiksen.

Med siden 80erne

John R. Frederiksen, der fyldte 70 år 31. januar, er handelsuuddannet, og han blev som ung ansat i ISS, hvor han efterhånden avancerede til økonomichef.

Nærkontakten til ejendomsbranchen fik han dog først som direktør i Jacob Holm & Sønner – i dag Jacob Holm Industries – der havde ejendomme blandt sine mangeartede aktiviteter.

På den baggrund var han i 1986 med til at stifte ejendomsselskabet Bastionen, som han også var adm. direktør for. Med en investorkreds af de dengang nyoprettede arbejdsmarkedspensionsselskaber var Bastionen et tidligt eksempel på det, vi i dag kender som kapitalfonde. Det var blandt andet Bastionen, der opførte Frederiksberg Centret.

John R. Frederiksen vil fortsat være aktiv i ejendomsbranchen, idet han er direktør i ejendomsselskabet Fortunen og desuden har bestyrelsesposter i blandt andet Gudbjørg & Ejnar Honores Fond og Højgaards Ejendomme. Han er også bestyrelsesformand i Grundejernes Investeringsfond.

Ejendomsforeningen Danmark ønsker ikke at oplyse, hvem der bliver ny formand.