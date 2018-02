Fokus på den menneskelige bundlinje

Stress er en folkesygdom i Danmark. Ifølge Stressforeningen er omkring 250.000-300.000 danskere alvorligt syge med stress, og endnu flere oplever dagligt stresssymptomer. Sygdommen koster dyrt både menneskeligt og økonomisk, for ubehandlet stress kan føre til langtidssygemeldinger, og nogle stressramte kommer aldrig tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor tager de fleste større, moderne virksomheder i dag stressproblemet alvorligt og er i et eller andet omfang opmærksomme på at skabe gode rammer om ikke bare det fysiske, men også det psykiske arbejdsmiljø. Hos entreprenørfirmaet Adserballe & Knudsen er man gået lidt mere systematisk til værks med stressbekæmpelsen end de fleste, og det har skabt gode resultater på den menneskelige bundlinje, fortæller direktør Morten L. Hansen:

Ingen mails efter kl. 17

»Vi kunne jo se, at vi en gang imellem havde en medarbejder, som gik ned med stress. Det ville vi gerne forebygge, og derfor lavede vi, i forlængelse af vores generelle indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, en stresspolitik. Den indebærer blandt andet, at medarbejderne som udgangspunkt ikke må sende interne mails efter kl. 17. Mange medarbejdere oplevede det som stressende at få en mail sendt rundt f.eks. kl. 18.30, hvor de sidder hjemme og spiser sammen med familien, om et problem, som de alligevel ikke ville kunne løse før næste dag,« siger han.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Blå bog: Morten L. Hansen Adm. direktør, Adserballe & Knudsen. Alder: 49 år. Karriere: Udlært murer i 1989 og uddannet bygningskonstruktør i 1997. 1998-1999: Byggeleder, Skanska Renovering. 1999-2002: Projektleder, Skanska Renovering. 2002-2006: Projektchef, Skanska Renovering. 2006-2008: Projektchef, E. Pihl & Søn. 2008-2009: Projektchef, Skanska Bolig. Inden han i 2018 overtog posten som adm. direktør for Adserballe & Knudsen var han produktionsdirektør og partner i virksomheden fra 2010. Privat: Bor i Fredensborg, er gift og har to børn. I sin fritid holder han af at gå på jagt og holder sig i form med spinning.

Adserballe & Knudsen opfordrer ligeledes både medarbejdere og ledelse til at være opmærksomme på, hvor mange de sætter CC på interne emails, så man reducerer det fænomen, han kalder ‘mails med tilskuere’, hvor indbakken bugner med ulæste emails, som måske ikke altid er lige relevante.

Fra konflikter til personlighedsanalyser

Stresspolitikken er imidlertid ikke virksomhedens eneste tiltag for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Fra 2014 har Adserballe & Knudsen generelt skruet op for hensynet til det, de selv kalder ‘de bløde værdier’, og det kom sig af et ønske om at reducere konflikter, forklarer Morten L. Hansen:

»I 2013 og 2014 oplevede vi, at vi havde mange konflikter med samarbejdspartnere. Det ville vi gerne lave om på, og det bedste sted at starte var hos os selv. Derfor så vi nærmere på, hvordan vi selv agerede i konfliktsituationer, og øgede vores fokus på vores egen rolle i det relationelle,« fortæller han.

»Vi sendte en af vores medarbejdere ud for at blive certificeret i det personlighedsanalyse-baserede system People Test System, som inddeler mennesker i seks forskellige typer, der alle håndterer arbejdsmæssige udfordringer forskelligt. Jeg er ikke i tvivl om, at det i hvert fald har været godt for det, jeg vil kalde ‘den menneskelige bundlinje’. Vi kan jo f.eks. se, at vi har nogle meget stabile medarbejdere, hvoraf en stor del har været her i mange år, og det er ikke sjældent, at dem, der rejser fra os, kommer tilbage igen. Det er vi stolte af, for i byggebranchen er det ret almindeligt, at folk skifter job forholdsvis hurtigt,« uddyber Morten L. Hansen, der understreger, at de analysemetoder, Adserballe & Knudsen bruger, udelukkende har relevans for arbejdsmæssige sammenhænge og relationer og ikke har noget at gøre med, hvem medarbejderen er som privatperson.

Og der er blevet taget positivt imod de nye tiltag hos både egne medarbejdere og samarbejdspartnerne, siger Morten L. Hansen:

»Vi har ikke oplevet, at nogen har fundet det grænseoverskridende at skulle have lavet en personlighedsanalyse. Det foregår jo også på meget professionel vis – og så er det desuden efterhånden meget almindeligt udbredt. Inden for byggebranchen kan man bruge det i mange sammenhænge, også til f.eks. at sammensætte de rigtige teams på byggepladsen. I forbindelse med et byggeri, vi var inde over for nylig, var det faktisk en del af udbuddet, at bygherren ville have foretaget personlighedsanalyser af dem, der skulle stå for projektet,« fortæller han.