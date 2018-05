FLS aftaler totalrenovering af hovedkontor med ATP ejendomme

FLSmidth skal have opgraderet hovedkontoret i Valby og har derfor indgået et partnerskab med ATP Ejendomme om opgaven.

ATP Ejendomme kommer med som investor, bygherre og udlejer, oplyser FLS i en pressemeddelelse.

Christian Halken, der er landechef i FLS, siger, at de eksisterende bygninger er ikke tidssvarende - men at det er vigtigt for ingeniørkoncernen at bevare tilknytningen til Valby, hvor hovedkontoret ligger i dag.

Aftalen mellem de to vil blive formaliseret i løbet af de kommende måneder.

Byggeriet forventes at kunne gå i gang i 2019-2020 afhængigt af lokalplanen.