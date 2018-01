Finansansatte søger over i ejendoms- administration

Ifølge en prognose vil der i de kommende år blive behov for 4.000 nye ejendomsadministratorer, og i den sammenhæng er de 80 potentielle kandidater, der mødte op til et informationsmøde forrige fredag, kun en dråbe i havet.

Men det er også kun begyndelsen, og Finansforbundet og Ejendomsforeningen Danmark melder om overvældende interesse for de kursusforløb, de sammen afholder for at omskole ledige fra finanssektoren til at arbejde med ejendomsadministration.

Tilbuddet til de ledige lyder dels på en teoretisk del med fag fra branchens ejendomsadministratoruddannelse og undervisning af ansatte på området, dels på et års trainee-forløb i en administrationsvirksomhed. De første af disse forløb er allerede sat i gang, selv om det er mindre et halvt år siden, at samarbejdet blev etableret.

Fokus på hele arbejdslivet

I mellemtiden har tiderne også været gunstige for Finansforbundets medlemmer, og ledigheden blandt dem er lav. Alligevel tror næstformanden, Steen Lund Olesen, at der fortsat vil være betydelig interesse for at hoppe fra finans til ejendomsadministration.

»Udgangspunktet for samarbejdet har været at parre de ledige med administrationsselskaberne. Men vi arbejder som forbund meget på at være arbejdslivspartner, så vores tanke er også at hjælpe medlemmerne over i nye jobs, både inden for og uden for finanssektoren. Den ændrer sig jo ret hurtigt, og så er der måske ikke plads til alle, uanset hvor meget de uddanner sig. Men så er der måske nogle beslægtede stillinger i andre brancher,« siger Steen Lund Olesen.

»Hvis man enten beskæftiger sig med privat- eller erhvervsøkonomi og på den måde så at sige arbejder med husholdning, er springet til ejendomsadministration ikke så stort. Jeg har flere gange oplevet, at medlemmer fortæller, at de har fået et administratorjob, netop i kraft af de kompetencer, de har. Vi har også oplevet ved fyringsrunder, at andre virksomheder ringede og spurgte til de afskedigede. Så man ser finansansatte som alsidige medarbejdere, der har en kunnen,« uddyber han.

Mange og forskellige jobmuligheder

Det store behov for nye hænder i administrationsbranchen i de kommende år skyldes flere forhold. Dels er der mange af de nuværende ansatte, der nærmer sig pensionsalderen, dels er der stigende krav fra lovgiverne om alt fra energi til at undgå at blive part i hvidvaskning, som skal håndteres.

Og så er det simpelthen et område i vækst: Alle de byggekraner, man for tiden ser mange steder i storbyerne, efterlader nybyggede ejendomme, som nogen bagefter må passe i dagligdagen.

»Vi har brug for flere hænder i ejendomsbranchen, som er i en rivende udvikling,« konstaterer Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

»Det er en kæmpe udfordring, som vi tager meget alvorligt og arbejder målrettet på at få løst på flere fronter. Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med Finansforbundet. Tidspunktet har aldrig været bedre for at træde ind i ejendomsbranchen, der har mange og meget forskelligartede jobs,« uddyber han.