Ejere af byggerikæmpe kigger på fusion efter skuffende tal og direktørfyring

Onsdag var formanden på banen med en nedjustering for MT Højgaard, som i år regner med at tjene mellem nul og 50 mio. kr. på driften - mod en tidligere forventning om 140 til 180 mio. kr. i driftsoverskud.

De to børsnoterede holdingselskaber, der begge er primært ejede af to fonde, har tidligere kigget på en fusion, men droppet planerne.

Men nu er de to fonde, Knud Højgaards Fond samt Einar og Meta Thorsens Fond, igen klar til at sonderede mulighederne. Det skriver de to børsselskaber i en meddelelse til fondsbørsen.

Det glæder MT Højgaards bestyrelsesformand, Søren Bjerre-Nielsen:

»Fusionen vil medføre en enkel, effektiv og transparent koncernstruktur, ligesom fusionen vil skabe afklaring omkring MT Højgaards ejerforhold. Beslutningen er udtryk for fondenes langsigtede engagement i MT Højgaard, og med den forventede likviditetstilførsel får vi ro til at gennemføre det nødvendige fokus på at eliminere tabsgivende projekter og skabe varige forbedringer af drift og indtjening i MTH Group,« udtaler formanden i meddelelsen.

Onsdag var formanden på banen med en nedjustering for MT Højgaard, som i år regner med at tjene mellem nul og 50 mio. kr. på driften - mod en tidligere forventning om 140 til 180 mio. kr. i driftsoverskud.

Samtidig blev Torben Biilmann, administrerende direktør i entreprenørselskabet, afskediget.

Et endeligt halvårsregnskab fra MT Højgaard og de to ejerselskaber ventes senere torsdag.

Højgaard Holding ejer 54 pct. af MT Højgaard, mens Monberg & Thorsen har de resterende 46 pct. Ud over den ejerpost har Højgaard Holding også selskabet Højgaard Inudstri.

Begge børsselskaber har ligget til store fald oven på onsdagens dårlige meldinger, men Højgaard Holding er tilbage i en lille stigning efter nyheden om den mulige fusion.