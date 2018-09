Ejendomstorvet.dk bag nyt statistikværktøj til ejendomsbranchen

Data er guld for nutidens erhvervsliv. Det gælder også i ejendomsbranchen, og det vil Ejendomstorvet.dk nu udnytte ved at trække brugere til sitet. Det sker ved lanceringen af første del af et gratis statistikmodul en af de nærmeste dage.

»Vi har skabt et værktøj, som på en nem og overskuelig måde viser den historiske udvikling i trends på det danske ejendomsmarked. Eksempelvis kan du, hvis du søger efter en kontorejendom i Aarhus følge med i prisudviklingen, efterspørgslen og udbuddet for landsdelen og lokaletypen under hvert emne,« udtaler Simon Birch Skou fra Ejendomstorvet.dk.

Statistikken er opdelt i tal for henholdsvis leje- og investeringsmarkedet. Brugeren får mulighed for at se detaljeret statistik over tomgang, udbud, efterspørgsel, prisudvikling, afkast og handler/transaktioner, oplyser Ejendomstorvet.dk. Det vil også være muligt at kombinere forskellige talsæt i interaktive grafikker.

Anden del af statistikprojektet følger efter planen senere på året. Det er ikke oplyst, hvad dét går ud på.

Ejendomstorvet.dk er ejet af cirka 200 erhvervsmæglere over hele landet. Den er efter egen opgørelse den største danske portal for formidling af erhvervsejendomme og erhvervslokaler. Men det er et marked, som også andre – f.eks. Lokalebasen.dk – gerne vil have fingrene i.

»Vi har gjort dette (introduceret statistikmodulet, red.) både for at differentiere os fra vores konkurrenter, men i særdeleshed også for at imødekomme den enorme efterspørgsel, der har været på data og statistik til branchen« lyder det fra Simon Birch Skou.