Ejendomsselskabers overskud på skrump i 2018

Efter en stribe år med fremgang på fremgang, ser det nu til at bøje af for ejendomsselskaberne. Deres samlede overskud i 2018 vil falde med cirka en fjerdedel af de 18 mia. kroner, de havde på bundlinjen i 2018.

Det er i hvert fald hvad der ligger i kortene ifølge de meldinger, Ejendomsforeningen Danmark har samlet ind til oktober-versionen af sin kvartalsvise forventningsundersøgelse.

Sidste år havde ejendomsbranchen et afkast på 7,2 procent. Det, forventer respondenterne, vil falde til 5,5 procent i 2018, for så at falde yderligere i de følgende år. I 2018-2022 forventes et gennemsnitligt, årligt afkast på 5,3 procent. Det er den laveste forventning til den forestående femårsperiode, siden forventningsundersøgelsen første gang blev gennemført i 2010.

Mens driften løbende bliver bedre, fordi tomgangen i alle erhvervssegmenterne er faldende, kniber det efterhånden med afkastet fra værdistigninger. Her tror respondenterne tilsyneladende ikke, at der er meget mere at komme efter.

Det er dog forskelligt alt efter, hvor i landet, man har sine ejendomme.

»Ejendomsværdierne i de fire største byer og Trekantområdet er efterhånden nået et niveau, hvor investeringsejendommene i resten af landet er ved at være attraktive. Det er ikke sådan, at ejendomsinvesteringerne buldrer derudaf i resten af landet, men der er en klar tendens til, at ejendomsinvesteringerne også flytter ud af København, Aalborg og Aarhus, som ellers har været der, hvor der har været flest ejendomsinvesteringer,« udtaler Morten Marott Larsen, underdirektør i Ejendomsforeningen Danmark.

Ligeledes er der betragtelige forskelle mellem segmenterne. Især for industriejendomme, men også for kontorejendomme, ser mange stadig et potentiale for værdistigninger, mens dette potentiale ses som udtømt for så vidt angår butiksejendomme.

En anelse større optimisme er der om boligudlejningsejendomme, men dette segment er måske det sværeste at vurdere, fordi der i disse år bliver bygget så mange boliger.