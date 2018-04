Ejendomsselskab vil på børsen gennem den halvtomme Neurosearch-skal

Et boligtårn på Nuuks Plads, en tidligere politistation i Store Kongensgade, et storcenter i Rødovre. Hvis det lyder som interessante projekter at investere i, så vil der muligvis snart være en ny aktie på fondsbørsen, som vil fange din interesse.

Ejendomsselskabet Gefion Group, der i øvrigt ikke har andet end navnet tilfælles med det hedengangne Ejendomsselskabet Gefion, planlægger nemlig at gå på børsen ved at købe den halvtomme skal efter biotekselskabet Neurosearch. Konkret har Gefion tilbudt de hårdt prøvede aktionærer i Neurosearch fire kroner per aktie, betinget af at Gefion opnår fuld kontrol med selskabet. Neurosearch-bestyrelsen har endnu ikke ytret sig om tilbuddet, men hvis de anbefaler det, står fondsbørsen formentlig til at få endnu en ejendomsaktie, som kan supplere Jeudan, der er steget med omkring 35 procent i indeværende år.

»Der er to hovedårsager til, at vi ønsker at komme på børsen. Den ene hovedårsag er at få adgang til aktiemarkedet, så vi har muligheden for at udstede aktier på et senere tidspunkt,« siger Thomas W. Færch, der er medstifter og adm. direktør i Gefion Group.

»Den anden årsag er, at vi allerede skaffer finansiering i obligationsmarkedet, og når vi kommer ind under fondsbørsens oplysningskrav, så vil der være langt større gennemsigtighed i markedet og det vil medføre, at vi vil kunne få nogle bedre vilkår på obligationerne, fordi der kommer større transparens.«

Luk faktaboks Udvid faktaboks Her er nogle af Gefions projekter 1) Rødovre Stationscenter:

Gefion købte i 2015 byggegrunden Rødovre Stationscenter, hvor selskabet blandt andet planlægger at opføre 650 nye lejligheder. 2) Store Kongensgade 100

Midt i København og tæt på Amalienborg ligger den gamle politistation på Store Kongensgade 100. Gefion er i gang med at omdanne stationen til 72 nye studielejligheder, og man forventer at sælge Store Kongensgade 100 i løbet af 2018. 3) Nuuks Plads

Sammen med ejendomsselskabet Norden er Gefion ved at bygge et større tårn på Nuuks Plads i København, der skal rumme 100 nye lejligheder. Projektet ventes at stå færdigt i slutningen af 2020. 4) Tobaksvej

Tidligere havde Skandinavisk Tobakskompagni til huse på Tobaksvejen 2c, men Gefion har nu overtaget grunden, som man forventer at have konverteret til 175 nye studieboliger i midten af 2018.

Ingen ny kapital

Gefion Group er stiftet i 2013 af Thomas W. Færch, der har en baggrund som advokat, samt af Henrik Nissen, der er projektudvikler. Selskabet har i dag 23 ejendomsprojekter i Storkøbenhavn med Søborg og Femøren på Amager som det henholdsvis nordligste og sydligste punkter. Næste skridt bliver altså en børsnotering gennem Neurosearch og altså ikke gennem en selvstændig børsnotering – en såkaldt IPO.

»En klassisk IPO er kendetegnet ved, at en virksomhed rejser kapital i forbindelse med at gå på børsen, og at man finder nye investorer, som vil indskyde kapital. Vi er ikke i den situation, at vi skal rejse yderligere kapital eller finde nye investorer, og derfor er det en bedre mulighed for os at købe et eksisterende selskab,« siger Thomas W. Færch.

Da Neurosearch var på sit højeste, kostede en aktie over 600 kroner, og særligt var forventningerne til midlet Huntexil ganske store. Forventningerne blev dog ikke indfriet, og i dag er biotekselskabet ikke andet end en skal. Skallen indeholder dog omkring 75 mio. kr. og et skatteunderskud på 1,7 mia. kr.

»Det er ikke på grund af det skattemæssige aktiv, at vi er interesserede i Neurosearch. Vi havde også været interesseret uden det aktiv. Det primære for os er, at Neurosearch har en børsnoteret platform og en stor aktionærgruppe, og vi håber, at mange af aktionærerne har lyst til at blive i selskabet,« siger Thomas W. Færch.

Mindre spændende

På fondsbørsen er det relativt småt med ejendomsselskaber ud over Jeudan, som i øvrigt er næsten helt ejet af William Demant og Chr. Augustinus Fabrikker. Per Hansen, der er investeringsøkonom ved handelsplatformen Nordnet, tvivler dog på, at Gefion Group vil blive et tilløbsstykke.

»Det er næppe der, den helt store entusiasme kommer fra investorerne. Ejendomsselskab er meget bundet sammen med udviklingen i samfundet, og i bund og grund er et ejendomsselskab en lang placering på et rentefald, for hvis renten falder, så vil du opleve, at ejendomsaktier bare stiger,« siger Per Hansen.

Den brede forventning er, at renten vil begynde at stige inden for en overskuelig fremtid, og det vil gøre privatinvestorerne varsomme, mener Per Hansen.

»Det betyder ikke, at der ikke er investorer til det. Men det betyder, at investorerne nok ikke vil stå i kø for et ejendomsselskab,« siger han.