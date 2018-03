Ejendomsbranchen skal rykke tættere sammen om MIPIM

Det er ikke hver dag, man som journalist, der regelmæssigt skriver om ejendomsmarkedet, har lejlighed til at bruge forkortelsen ‘MIPIM’ i en artikel. Groft sagt er det kun i løbet af nogle få uger i marts, man har fornøjelsen, og resten af året hersker der stort set stilhed om verdens største ejendomsmesse, der hvert år finder sted i et forårsramt Cannes.

Men en ting er journalistik – noget andet er ejendomsbranchen. Også her er der dog en tendens til, at MIPIM kun anses som vigtigt, mens det finder sted, lyder kritikken fra Tony Christrup, formand for Byggesocietetet og nyudnævnt direktør i Arkitektgruppen med ansvar for strategisk byudvikling, public affairs og market relations.

Han så meget gerne, at messen, som i år fandt sted fra 13. til 16. marts, blev taget mere alvorligt, både før og efter de få solbeskinnede dage, den varer:

»Alle, der deltager på MIPIM, arbejder stenhårdt, mens de er dernede. Man er på fra morgen til aften. Men så rejser man hjem til Danmark igen, og så hører vi ikke mere til MIPIM før næste år. Efter min vurdering er det noget, som det vil kunne betale sig for den danske ejendomsbranche at lave om på. Men hvis vi vil det, så må vi stå sammen og vise, at vi også er villige til at investere både penge og energi i sagen,« siger Tony Christrup.

Opgaven som vært for den danske stand har Copenhagen Capacity tidligere stået for. Skiftet skyldes et fælles ønske fra kommunen, regionen og byggebranchen, og Tony Christrup lægger ikke skjul på, at hans ambitioner på vegne af den danske deltagelse i fremtiden er høje:

»Man kunne forestille sig, at overborgmesteren (Frank Jensen, red.) inviterede en række ejendomsaktører og investorer fra udlandet herop efter messen. På sådan et arrangement kunne man fortælle om, hvad der sker i København, hvilket vi jo i løbet af dagene i Cannes oplever, at der er stor interesse for fra udlandets side. Min ambition er, at vi, om man så må sige, skal have et MIPIM både før og efter Cannes. Vi skal ikke kun tænke på konferencen de få dage, den varer. Og så skal vi have opbygget en langt stærkere kommunikationsplatform, hvorfra vi kan fortælle overbevisende om, hvorfor det er vigtigt, at hele den danske ejendoms- og byggebranche bakker fuldt ud op om den danske stand på MIPIM. Ellers er det bedre, at vi lukker den, og så kan folk selvfølgelig frit tage på MIPIM som gæster, hvis de har lyst,« lyder det fra Tony Christrup.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Blå bog: Tony Christrup Direktør i Arkitektgruppen A/S og landsformand for Byggesocietetet Alder: 55 år Karriere: Var inden sin nylige udnævnelse til direktør for strategisk byudvikling, public affairs og market relations udviklingsdirektør i Arkitektgruppen fra 2012. Han har været landsformand for Byggesocietetet siden 2011. 2005-2011: Projektudviklingschef, Arkitektgruppen. 2003-2005: Projektudviklingschef, Sjælsø Management. 1997-2003: Salgs- og udviklingschef, Ørestadsselskabet. Tony Christrup er uddannet fra Copenhagen Business School. Privat: Tony Christrup bor i Solrød Strand, er gift og har to voksne børn. Han har ikke meget fritid, men når han endelig har en smule, spiller han gerne golf.

Nyudnævnelse skal styrke relationer

Om den nye udnævnelse til direktørposten med ansvar for blandt andet strategisk byudvikling siger han, at baggrunden er et ønske fra Arkitektgruppens side om at styrke forholdet til kunder, offentlige instanser og investorer:

»Arkitektgruppen er vokset gennem årene, og dermed er kravene til os naturligvis også øget. Vi vil gerne udvikle og styrke vores i forvejen stærke relationer til vores kunder. Med min udnævnelse markerer vi også, at vi gennem nogen tid har opbygget et øget fokus på strategisk byudvikling, hvilket f.eks. vil sige ejendomme med blandede ejerformer, bæredygtigt byggeri, hvor vi bruger genbrugsmaterialer. I den sammenhæng er det vigtigt at have et meget tæt samarbejde med både kommunerne, vi bygger i, og investorerne, der skyder midler i projektet, og at kommunikationen fungerer optimalt mellem alle parter,« siger Tony Christrup.

I Ørestad Syd er Arkitektgruppen med til at opføre nogle bebyggelser, hvor der er benyttet genbrugsbeton, gamle, kvalitetstestede termoruder samt gamle mursten fra de nedrevne bygninger i Carlsberg Byen.