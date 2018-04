Efterspørgslen efter wellness-faciliteter boomer

Vi skal ikke mange årtier tilbage, før det var nyt og eksotisk, at virksomhederne installerede en vandkøler, hvorfra medarbejderne kunne hente et sundt og gratis alternativ til den medbragte øl, sodavand eller kaffe – og samtidig nyde en lille, uformel pause i selvskab med kolleger.

Siden har tankegangen grebet om sig, og mange virksomheder har i dag faciliteter, der øger medarbejdernes velvære. Det kan være alt fra et simpelt bordfodboldspil til et egentligt kondirum.

Men måske har vi stadig kun set begyndelsen af denne trend. Det tyder i hvert fald en europæisk undersøgelse fra ejendomsrådgiveren CBRE på.

Ifølge denne er det hele 80 prc. af virksomhederne, der allerede har formelle wellness-programmer, eller som planlægger at introducere dem.

Da CBRE sidste år gennemførte en tilsvarende undersøgelse, var andelen blot 71 pct. Så fokusset på medarbejdernes velbefindende breder sig hastigt for tiden, og det er da også stort set alle virksomhederne i undersøgelsen, der foretrækker at flytte ind i en ejendom, som i det mindste er forberedt til at kunne rumme wellnessfaciliteter.

Den vigtige sundhed

Den store stigning i virksomheder med overvejelser om wellnessprogrammer på blot et år antyder, at der er et element af mode i det. Det er givetvis også en faktor i disse år, at beskæftigelsen er høj, så virksomhederne må have noget særligt at tilbyde, hvis de vil være i stand til at tiltrække de medarbejdere, de har brug for.

Men der er også en anden dimension i det end blot det, at medarbejderne naturligvis gerne vil have det godt. Det er også vigtigt for virksomhedernes produktivitet. Den tanke har man f.eks. gjort sig i it-virksomheden Timelog, der holder til i kontorhotellet BINGS på Vesterbro i København.

»Den måde, vi arbejder på, og det arbejdspres, vi rent psykisk er under, gør, at det er nødvendigt at forholde sig til hele kroppen. Hvis vi ikke sørger for, at vores medarbejdere har det fysisk godt, vil der være en tendens til, at de slider sig selv ned, på grund af den måde, vi arbejder på,« siger adm. direktør Søren Lund.

Timelogs svenske afdeling tilbyder allerede i dag fitnessfaciliteter til sine medarbejdere. Det, forventer Søren Lund, vil også komme til den danske afdeling. Indtil videre holder man sig på netop den front til, at man har skabt en lille klub, hvor medarbejderne hver dag ved middagstid træner i arbejdslokalerne.

Wellness spænder vidt

»BINGS har i dag ikke et fitnesscenter, men de har en palet af andre ting, som gør det rart at være medarbejder her. Dertil kommer, at vores sundhedsordning har en masse tilbud, der er relateret til kiropraktor og alt muligt andet, som medarbejderne kan bruge frit,« siger Søren Lund.

Nogle af de andre wellnessrelaterede ting, der findes hos BINGS, er massageklinik og frisørsalon. Det sidste indikerer, at wellnessbegrebet strækker vidt – og ifølge Steen Kjelstrup, ejendomsmægler og valuar i CBRE, også ud over, hvad vi normalt forbinder med det.

»Det kunne for eksempel være muligheden for, at medarbejderne kan få ordnet deres cykel. Det er måske en detalje, men nogle gange ligger succesen netop i detaljen. Hvis en lejer overvejer, om man skal vælge ejendom A eller B, så er det måske netop det, der gør forskellen i sidste ende,« siger han.

På samme måde er det heller ikke et helt så godt argument over for den potentielle lejer, at der ligger både fitnesscenter, massage, frisørsalon og cykelsmed inden for 10 minutters gåafstand fra ejendommen, som hvis de ligger inde i ejendommen.

Den lille forskel

»Faciliteterne er et ’add-on’, i et forsøg på at skabe nogle fuldstændige rammer for virksomhederne, så medarbejderne i en stresset hverdag ikke er nødt til at gå andre steder hen. Det er en del af en kamp om at skille sig ud og tilføre noget ekstra værdi,« siger Steen Kjelstrup.

Han nævner fitness som den wellnessaktivitet, der alt andet lige giver mest værdi. Men det er et område, hvor der skal stordriftsfordele til, og i mindre ejendomme må udlejerne finde på noget andet.

»Hvis vi taler traditionel fitness, skal der en del brugere til, for det er forholdsvis dyrt i vedligehold. Men hvis huset er stort nok, ville jeg gå efter den slags. Massører og frisører er nemmere at håndtere i små ejendomme, fordi man her kan lave nogle fleksible aftaler, så de kun kommer en eller to gange om ugen,« siger Steen Kjelstrup.

En lille skattefordel

Ifølge Steen Kjelstrup er også skatteforhold en motivation for de virksomheder, der stiller wellnessfaciliteter til rådighed for deres medarbejderne: Det kan være en måde, hvorpå medarbejderne i praksis kan få en del af deres løn skattefrit.

Det ræsonnement forudsætter dog, at medarbejderen ikke skal betale personlig skat af værdien af ydelsen, og her åbner skattereglerne ikke store muligheder, når det kommer til wellnessrelaterede ydelser.

En medarbejder kan få skattefrie personalegoder for 1.100 kr. om året, men det beløb er hurtigt spist op, når årets julegaver er uddelt.

I forhold til goder, ’som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde’, er reglerne mere large. Her er der skattefrihed på værdier op til 6.100 kr. pr. medarbejder om året.

Her er det dog ting som uniform og skærmbriller, SKAT har i tankerne, og der er kun i undtagelsestilfælde åbnet for, at fitness og lignende kan blive regnet med. Der skal være en mere direkte sammenhæng end blot det, at arbejdsgiveren – som Timelog – indser, at daglig motion er godt for produktiviteten hos de ellers stillesiddende medarbejdere.

Skattereglerne

»Motionsrum/fitness vil ikke umiddelbart være omfattet af bagatelgrænsen på 6.100 kr., da godet ikke i overvejende grad kan anses for ydet af hensyn til arbejdet. Dette forudsætter således, at der er en direkte sammenhæng mellem godet og udførelsen af arbejdet. Tilsvarende gælder i forhold til arbejdsgiverbetalt frisør og wellnessbehandlinger. Disse goder vil heller ikke være omfattet af personaleplejefritagelsen, men vil eventuelt kunne være omfattet af bagatelgrænsen på 1.100 kroner,« oplyser SKATs pressefunktion i en mail til Berlingske Business Ejendomme.

Selv hvis fitness- og wellnessydelser kan blive godkendt som en del af personaleplejefritagelsen, er det et krav, at alle medarbejdere har adgang til ydelsen.

Uanset om det er den ene eller den anden beløbsgrænse, der er relevant, vil værdien af ydelsen blive ansat ud fra de konkrete forhold – f.eks. faciliteternes kvalitet, og om der er tilknyttet en instruktør.