DSB flytter centralværksted - og gør plads til byudvikling på eftertragtet københavnergrund

DSB’s centralværksted skal flyttes til Næstved. Det har selskabets bestyrelse besluttet i dag, mandag, og det kommer til at få betydning for byudviklingen i København. Med udflytningen kan man nemlig for alvor komme i gang med at bygge erhverv og bolig på det nuværende centralværksteds arealer.

Som vi beskrev i forrige uge, ligger centralområdet på et meget spændende område ved Otto Busses Vej – på venstre hånd, når man kommer med toget fra Hovedbanegården og netop har passeret Dybbølsbro.

Blandt andet overborgmester Frank Jensen har kig på området og vil gerne have det ind i kommuneplanen så hurtigt som muligt. I den sammenhæng har han efterspurgt en melding fra DSB.

Flytningen af centralværkstedet er dog en langvarig proces. Det nye værksted ventes først klart i 2025, og det vil kun blive bygget til elektriske tog. Så dele af værkstedet i København vil være i funktion, indtil det sidste dieseltog er udfaset, hvilket kan blive hen mod slutningen af 2020’erne. Også Metroselskabet, Banedanmark og det statslige ejendomsselskab Freja ejer grundstykker ved Otto Busses Vej. De forskellige ejere og Københavns Kommune skal blive enige om, præcist hvad området skal udvikles til.

I forbindelse med dagens beslutning har DSB dog sendt et klart signal om, hvad man forestiller sig:

»For DSB er det vigtigt, at området fortsat kommer til at bære præg af de toghistoriske vingesus, samtidig med at der bliver plads til, at det kan blive udviklet til en ny bydel med andet liv end hidtil,« udtaler Flemming Jensen, adm. direktør i DSB, i en pressemeddelelse.

Beslutningen om udflytningen er dog også begrundet af praktiske forhold. Blandt andet frigør man midler til at udvikle DSB. Og så var pladsen i København ved at blive for trang.

»Det er en vigtig beslutning for DSB. Centralværkstedet har i mere end 100 år været en del af rygraden i DSB’s togdrift. Området er en presset hovedtrafikåre ind til Københavns Hovedbanegård, så logistisk har vi måttet se på andre muligheder, så der kan blive plads til at sikre en stabil togtrafik. I dag opstår der let trafikale flaskehalse, da pladsen er knap med den centrale placering midt i hovedstaden,« siger Flemming Jensen.