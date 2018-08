DSB-areal kan snart blive en helt ny bydel

For 200 år siden skrev Steen Steensen Blicher: ’Skynd dig kom, om føje år, heden som en kornmark står’. Og i dag er det samme historie med Otto Busses Vej-området.

Det ligger en kilometers penge fra Københavns Hovedbanegård på venstre hånd, når man har passeret Hovedbanegården, og det har gennem mere end et århundrede været brugt til at vedligeholde jernbanens materiel.

Det lyder måske ikke eksotisk, men det gjorde den lyngbeklædte hede heller ikke for dem, der ikke kendte den. Pointen er, at man skal have været der for at forstå charmen.

»Der er rigtigt mange københavnere, der ikke kender området. På den måde er det et sjovt sted,« siger Jes Transbøl, underdirektør i DSB Ejendomme.

Hundredtusindvis af københavnere kører ellers lige forbi området hver dag – enten med tog eller med bil fra Vasbygade eller Enghavevej. Men intet sted er der direkte indkig til området fra de travle færdselsårer, og de få adgangsveje springer heller ikke direkte i øjnene.

Men stedet er altså absolut et besøg værd, og skal man se det, som det står nu, er denne sensommer sidste chance for en gåtur.

DSB har for et par uger siden udbudt et areal tæt ved Otto Busses Vej til 80-100 midlertidige studieboliger. Samtidig søger man flere lejere til nogle af ejendommene, og der er allerede udlejet et areal til en midlertidig skole.

Yderligere vil overborgmester Frank Jensen (S) gerne hurtigt i gang med den egentlige udvikling af området, som han ønsker skal være sin egen bydel med navnet ’Lille Vesterbro’.

Smukke ejendomme

Arealet blev taget i brug af DSB fra begyndelsen af det 20. århundrede. Det var dengang, DSB blev set som en højtidelig etat, og dens selvfølelse slog igennem i arkitekturen, uanset om det gjaldt administrationsbygninger, værksteder eller tjenesteboliger.

Siden er mere prosaiske ejendomme kommet til, ikke mindst efter at Metroselskabet har fået en del af arealet, der desuden er delt mellem Banedanmark, det statslige ejendomsselskab Freja og altså DSB.

Men de smukke, gamle ejendomme står der stadigvæk, og man føler nærmest, at man går ind i en anden tid – en tid, hvor den typiske københavner var industriarbejder eller håndværker, passede sin kolonihave og som en selvfølge var loyal over for sin fagforening og Socialdemokratiet.

At det dog var privilegerede arbejdere, der arbejdede på stedet, vidner de tidligere tjenesteboliger i Den Gule By om. Det er små, prydelige rækkehuse med haver til (se billedet på forsiden af denne sektion). Og de er altså fra en tid, hvor små, utætte lejligheder i baggårdsejendomme i brokvartererne ellers var normen.

Kreative virksomheder

På en almindelig hverdag i 2018 møder man ikke mange andre end nogle få medarbejdere fra faciliteter, de forskellige trafikselskaber stadig bruger, og fra de kreative virksomheder, der har lejet sig ind i de faciliter, som trafikselskaberne har forladt.

En gang imellem er besøgstallet dog højere, idet Lokomotivværkstedet bliver brugt til store arrangementer som messer og konferencer.

Men nu skal området altså udvikles, i hvert fald hvis det står til Frank Jensen, så det meget centrale område bliver trukket ind i storbyens pulserende dagligliv.

Overborgmesteren foreslog i slutningen af kommunalvalgkampen sidste år, at godsbanearealet – som han kalder det, selv om det reelt kun er en lille del af arealet, der har været anvendt til det formål – kommer med i den reviderede kommuneplan allerede i 2019.

Alternative boliger

Frank Jensens vision for ’Lille Vesterbro’ er, at der skal være 250.000 kvm erhvervsbyggeri til kreative erhverv samt 3.500 boliger, der er lidt anderledes end normalen – bofællesskaber, mindre lejligheder med store fællesarealer og familieboliger.

Den del kræver samarbejde med transport- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), i denne sammenhæng i den første kapacitet: Han skal få de forskellige statsejede trafikselskaber til at spille med.

»Det er oplagt, at området rummer store nye muligheder i takt med, at behovet for at bruge det til jernbaneformål aftager, og jeg har tilkendegivet til DSB, at de kan indgå i en dialog med Københavns Kommune om den fremtidige anvendelse af arealerne,« skriver ministeren i en mail til Berlingske Business Ejendomme.

Under alle omstændigheder kan en del af boligbyggeriet gå i gang uden ændringer i kommuneplanen. DSB udnytter den lovændring, der sidste år gav mulighed for at opføre midlertidige ungdomsboliger på erhvervsarealer. Boligerne vil således komme til at stå i 10 år, hvorefter der kan bygges noget permanent.

»Det er nogle tiltag, vi laver, mens man overvejer, hvad der skal ske derude. Det er jo et perspektivområde, hvor også Københavns Kommune ser et potentiale for reel byudvikling. Så gælder det om, at vi i mellemtiden udnytter området bedst muligt, til glæde for både DSB og byen,« siger Jes Transbøl, som er underdirektør i DSB Ejendomme.

Bevaringsværdige ejendomme

Uanset om Frank Jensen får sin vilje med en hurtig optagelse i kommuneplanen, forestår en diskussion mellem kommunen og de forskellige ejere af grundene om, hvad der skal ske på det lange sigt.

Mange ideer er på bordet, og Frank Jensen har f.eks. foreslået en udretning af Vasbygade, der slår et sving på ca. en kilometer frem mod Fisketorvet. Vasbygade er tæt trafikeret, og en udretning vil i nogen grad skære området over. Til gengæld vil det stykke vej, der skal nedlægges, give plads til et grønt område.

Men selv uden dette er der med de gamle bygninger, hvoraf flere har status som bevaringsværdige, talrige andre muligheder for at skabe herlighedsværdier.

Det gælder foruden Den Gule By f.eks. de nærliggende trælader, der i sin tid blev brugt til at tørre det træ, der skulle bygges togvogne af.

»Nogle af dem kan reddes, andre kan måske ikke. Men vi synes, det kunne være sjovt, hvis vi kunne få dem i spil og tilføre både aktiv historie og liv i området,« siger Jes Transbøl, der især påpeger vigtigheden af det sidste:

»Jeg er ikke i tvivl om, at kommunen ønsker, at det skal være en bydel, som lever hele døgnet. Man vil ikke gentage tidligere tiders uheldigheder, hvor en bydel kun lever en del af døgnet. Det er f.eks. et problem på Kalvebod Brygge (hvor DSB Ejendomme også har haft ejendomme, red.). Her ligger der mest virksomheder, og når medarbejderne kører hjem, har man et fantastisk område midt i København, hvor der bare ikke sker noget,« siger Jes Transbøl.