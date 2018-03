Dansk startup vil effektivisere byggeri over hele verden

Ved opførelsen af Københavns Universitets Mærsk Tower på Nørrebro i København var GenieBelts app med til at styrke kommunikationen mellem de deltagende byggefirmaer. I dette tilfælde har det dog ikke kunnet forhindre en budgetover-skridelse, der ifølge de seneste oplysninger står til at blive på op til 10 pct.

Snart vil det blive 10-15 pct. billigere at få bygget et hus af HusCompagniet. Det er, hvad selskabet stiller i udsigt, efter at det har købt adgang til en app, der kort fortalt synkroniserer de forskellige underleverandørers kalendere og arbejdsplaner.

Besparelsen opstår, fordi man derved undgår mange af de situationer, hvor en håndværker kører forgæves eller får ventetid, fordi en anden ikke er blevet færdig med sin del af arbejdet til den forventede tid.

Hvor den lavere pris naturligvis vil være kærkommen for HusCompagniets kunder, så er der – set med danske briller – endnu et væsentligt perspektiv i nyheden: Det er nemlig den danske startup GenieBelt, der har udviklet appen. Og dét firma kan vi komme til at høre meget mere til, for det har store ambitioner.

»Vi har byggeprojekter i ca. 35 lande, og nogle af dem er meget store. Produktet har været på markedet i lidt over to år, og forinden havde vi et gratisprodukt på markedet for at lære at forstå behovet. Vi har det fokus, at vi skal skabe realtidsprojektstyring og overblik i byggeriet globalt set,« siger medstifter og adm. direktør Ulrik Branner.

Kapital fra investorer

Som det er normen for små, men ambitiøse, it-virksomheder, kører GenieBelt endnu med solide underskud. Cirka 50 medarbejdere arbejder i selskabet, blandt andet med udvikling af systemerne, oplyser Ulrik Branner, og pengene kommer fra investorer. Dels stifterne selv, men også f.eks. engrosvirksomheden Solar er gået ind med kapital.

»Underskuddet bliver formentlig ikke mindre i år. Men vi matcher det med en markant fremgang i omsætningen, efterhånden som vi rammer formen,« siger Ulrik Branner.

»Vi går efter at bygge en global virksomhed, og vi åbner et kontor i London i starten af april og to andre kontorer senere i år. I 2019 kommer yderligere en stribe kontorer til – vi har jo kunder i blandt andet Australien og Nord- og Sydamerika. Hen over de kommende to-tre år vil vi se en fordobling i antallet af medarbejdere,« uddyber han.

Ulrik Branner vil ikke udelukke, at virksomheden i sidste ende bliver børsnoteret. Men, fortæller han, de nuværende investorer har ikke en exit-strategi.

»Det har vi ikke, fordi vi i partnerkredsen er lidt oppe i årene, og vi har et dybtfølt ønske om at bygge en virksomhed, som har base i Danmark og står på egne ben,« siger Ulrik Branner.

Komplekse byggeprocesser

For en udenforstående kan det synes mærkværdigt, at der er så stort et potentiale i det, som dybest set blot er forbedret byggestyring. Men der er mange tråde, der skal bindes sammen, når et antal forskellige virksomheder med hver deres medarbejdere skal få det til at fungere sammen – især når der viser sig uforudsete problemer.

En undersøgelse, som Danske Malermestre har gennemført blandt sine medlemmer i februar, illustrerer omfanget af vanskelighederne.

Af de malermestre, der deltager i entrepriser, oplever cirka 80 pct. ofte tidsplaner, der skrider, eller forceringer på grund af andre firmaers fejl. Næsten lige så mange oplever ofte problemer med andre håndværkeres rod, og at en bygherre bebrejder dem andre håndværkeres fejl.

Det er også en frustration hos malermestrene, at de ikke altid bliver inviteret til første byggemøde på byggepladsen. Kun godt halvdelen oplever, at dette er reglen, og mange oplever endvidere, at deres indvendinger og synspunkter ikke bliver taget alvorligt på senere byggemøder.

I princippet skulle nutidens it-værktøjer afhjælpe mange af den slags problemer eller i hvert fald gøre det nemmere at tage højde for dem. Men de forskellige firmaer bruger ofte forskellige styresystemer og redskaber, der ikke kan tale med hinanden. Det er dette problem, GenieBelts system tackler.

Dynamiske tidsplaner

HusCompagniet har haft systemet på prøve i et halvt år, før man besluttede sig til at købe det.

»Det, GenieBelt har gjort rigtigt, i modsætning til alle andre, der har prøvet, er at opfinde et nyt system, som alle parter skal anvende. Det er en form for konsolideringsværktøj, de har lavet. Når en håndværker er færdig med sin del, skal han blot tage et billede og vise det til gruppen. Han skal ikke fortælle det til en byggeleder, som så måske glemmer at fortælle det videre,« siger COO Morten Crone.

»Men det helt fantastiske er, at den tidsplan, man arbejder med i GenieBelt, er dynamisk og hele tiden opdateret. Den slags har tidligere været printet ud, og der har været usikkerhed om, om det var den nyeste version, man stod med,« uddyber Morten Crone.

Han fortæller, at håndværkerne heller ikke behøver være i besiddelse af det store it-kørekort for at kunne benytte sig af systemet. Er man vant til at bruge en almindelig smartphone, kan man også betjene GenieBelts app:

»Vi har tilbudt håndværkerne hjælp til systemet. Men selv dem, som man kunne betegne som mindre digitale, har været utroligt glade for det,« siger Morten Crone.

Vil kapre markedsandele

Men hvor ender gevinsten så? Hvis HusCompagniet pludselig kan gøre arbejdet 10-15 pct. billigere, uden at konkurrenterne nyder det samme gode, kan man i princippet blot dele fortjenesten med sine underleverandører – eller hvad?

Morten Crone forsikrer, at besparelsen hurtigt vil vise sig i form af lavere priser for kunderne.

»I sidste instans vil hele besparelsen blive skubbet ud til slutbrugerne. Jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller sig, at det bare giver større profit. Hos HusCompagniet har vi altid trykket de besparelser, vi kunne finde, ud til vores kunder. Hvis vi begyndte at beregne større fortjeneste til os selv, ville det være en invitation til konkurrenter, og vi ville tabe markedsandele. Vi er private equity-ejede, og vi er hele tiden på en kraftig vækstrejse. For os er det vigtigt, at når vi har lovet en kunde et hus til en given tid, så ved vi nu hele tiden i realtid, om vi kan holde løftet,« siger Morten Crone.

HusCompagniet er for øjeblikket ejet af kapitalfonden EQT, der imidlertid ifølge Dagbladet Børsen overvejer at sælge igen. En mulighed er også her en børsnotering. Så måske kan man engang se HusCompagniet og GenieBelt ved siden af hinanden på kurslisterne.