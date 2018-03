Dansk hotelgigant skovler penge ind: »Jeg ser ikke en masse sorte skyer«

»Det er meget tilfredsstillende. København har givet os nogle gode muligheder for at kunne levere gode resultater. Når vi er så stor en spiller i København, er vi dybt afhængige af, at det samlede københavnske hotelmarked har det godt,« siger administerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group, Dorte Krak.

Det er nogle gode år i den danske hotelbranche, og i særdeleshed den københavnske.

Det er også tilfældet for Arp-Hansen Hotel Group, som netop har udsendt årsregnskab for 2017. Hoteloperatøren, der bl.a. driver Wakeup Copenhagen-hotellerne, Tivoli Hotel og Imperial Hotel og sidder på i nærheden af 22 procent af hotelkapaciteten i København, fortsætter med at vokse på både omsætningen og resultatet.

Pengene strømmer ind faktisk ind. Hvor omsætningen i 2013 var 744.585 mio., er den fem år senere vokset til 1.228.775 mio. i det seneste regnskabsår. Endnu mere positivt ser det ud på resultatet efter skat, som er næsten firedoblet til nu at være på 286 mio. kr.

Administrerende direktør i Arp Hansen Hotel Group, Dorte Krak, er positiv over udviklingen.

»Det er meget tilfredsstillende. København har givet os nogle gode muligheder for at kunne levere gode resultater. Når vi er så stor en spiller i København, er vi dybt afhængige af, at det samlede københavnske hotelmarked har det godt. Vi har udnyttet alle de muligheder, vi har haft på optimal vis. Vi har investeret i ny kapacitet, haft en god salgssindsats og leveret nogle gode produkter. Og så har vi eksekveret på det,« siger Dorte Krak:

»Vi har solgt Grand Hotel, som har givet en engangsindtægt i 2017. Og det er klart, at vi ikke kan gøre det i 2018, for vi har ikke planer om at sælge yderligere af vores hoteller,« siger hun.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Gennem sit holdingselskab, Dorte Krak Holding, ejer hun mellem 10 og 14,99 procent af Arp-Hansen Holding, som er holdingselskabet bag den store hotelkæde. De øvrige aktier i Arp-Hansen Holding ejes brødrene Henning og Birger Arp-Hansen.

»Vores forretning er bygget op på to ben. Dels ejer vi hotellerne, og dels driver vi dem. Det er lidt forskelligt fra kollegaerne i branchen, som ofte er et delt ejerskab mellem ejendom og drift. Vi har udnyttet det lave renteniveau og været dygtige til at drive vores hoteller. Og det er en masse små håndtag, som vi hver dag bruger for at sikre, at organisationen fungerer optimalt,« siger Dorte Krak:

»Vi drømmer om, at udviklen fortsætter, og at vi kan holde kadancen. Det er i hvert fald det opdrag, jeg har. Og hvorfor skulle vi ikke kunne det?« siger hun.

De københavnske hoteller kan i disse år bryste sig af høje belægningsprocenter, og det har givet mange af hotellerne vokseværk. Siden 2012 har der været en femtedel flere hotelovernatninger i Region Hovedstaden, og de danske hotelkæder udvider og åbner nye hoteller. For efterspørgslen er der, og hotelkæderne skovler mildest talt penge ind.

Arp-Hansen Hotel Group udvider også. Et nyt Wakeup-hotel med 585 værelser forventes at åbne i 2019 på hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge.

»København ligger på et all time-high i belægningsprocent, og der er ikke særlig meget ledig kapacitet. Der er selvfølgelig en mandag i januar og en enkelt søndag eftermiddag, hvor du kunne få nogle ekstra gæster, men udover det er vi godt booket op. For at København kan vækste, er vi nødt til at få nogle flere værelser. Men på den korte bane kan det godt give nogle ubalancer, i hvert fald udenfor højsæsonen,« siger Dorte Krak.

Dorte Krak tror på, at fremtiden ser lys ud for det københavnske hotelmarked. Et af løsenordene kunne være kinesiske turister, fordi hun mener, at det er et segment, der har et stort uudnyttet potentiale. Samtidig tror hun på, at erhvervsturismen med konferencer og kongresser kan medvirke til, at det københavnske hotelmarked har flere gode år i møde.

»Jeg ser ikke en masse sorte skyer. Når vi som nu har en sindssygt høj belægningsprocent, har det været svært at få nye segmenter ind. Jeg ser en by, der har et stort potentiale. Men vi skal investere i markedsføring og ikke tro på, at der er noget, der kommer af sig selv,« siger Dorte Krak.