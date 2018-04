D’Angleterre-regning kunne måske have reddet Pihl & Søn fra krak

Boet efter byggekoncernen Pihl & Søn, der gik konkurs i 2013, modtog i marts en godtgørelse på 230 mio. efter en voldgiftssag med d’Angleterre. Tvisten begyndte med en omfattende renovering fra 2011 til en værdi af 161 millioner, og var regningen blevet betalt dengang, kunne entreprenørvirksomheden måske have undgået konkursbegæring, skriver Børsen.

»Jeg er da sikker på, at det ville have hjulpet betydeligt. Om det ville være nok, kan jeg ikke svare på, men det er klart, at en sum penge af den størrelsesorden ville have gjort en forskel,« lød det fra kuratoren, Henrik Steen Jensen fra Holst Advokater.

Den afgørende restaurantregning

Pihl & Søn, der var del af byggeriet af både Operaen, Skuespilhuset, østbroen på Storebælt, Den Blå Planet og Industriens Hus på Rådhuspladsen, blev i 2012-2013 nødt til at lave voldsomme nedskrivninger, der resulterede i et underskud på den anden side 470 millioner kroner. Manøvren fik også konsekvenser, der kulminederede i en konkursbegæring den 25. august 2013.

»(...)det (har) vist sig, at de foretagne nedskrivninger og hensættelser på enkelte danske og udenlandske sager har været utilstrækkelige, og der er derfor et større nedskrivningsbehov end hidtil oplyst. Samtidig har det vist sig, at regningen for at færdiggøre et projekt i et forceret forløb gav anledning til øgede omkostninger, som kunden ikke ville betale, og mellemværendet afventer således en voldgift for at blive afklaret. Disse forhold har bevirket, at solvensen og likviditeten igen kom under pres,« forklarede dengang Pihl & Søn i en meddelelse om konkursen.

Spring frem til 2018, og voldgiftssagen med d’Angleterre er afsluttet. Ifølge Henrik Steen Jensen stiller det dog spørgsmålstegn ved, om byggevirksomheden kunne have overlevet. Spørger man Kjartan Langvard, der sad i ledelsen for Pihl & Søn i en en længere årrække, ville det dog have været et skridt i den rigtige retning.

»Betalingen ville have været et væsentligt element, der i hvert fald ville have udsat sammenbruddet. Det ville have givet os mere tid til at kæmpe og give os flere muligheder, men om det kunne have forhindret konkursen er usikkert,« siger han til Børsen.