Boligbyggeriet i København sætter rekord

De fleste københavnere har nok bemærket det: Der bliver bygget boliger overalt, og ikke bare i udviklingsområder som Ørestad og Nordhavn. Også i de for længst bebyggede kvarterer bliver der i mange tilfælde fundet plads til en ekstra opgang eller to.

Nye tal fra Danmarks Statistik dokumenterer, at fænomenet er stort: Inden for de seneste fire kvartaler er der fuldført cirka 24.000 nye boliger. Af dem ligger cirka hver sjette, eller helt præcist 4.015, i Københavns

Kommune.

Det er det højeste tal under den eksisterende opgørelsesmetode, det vil sige siden årtusindeskiftet, noterer Nykredits boligøkonom Marie Lie Nielsen i en kommentar. Faktisk skal man for Københavns vedkommende formentlig helt tilbage til årene efter anden verdenskrig for at finde et højere tal.

For landet som helhed var boligbyggeriet dog større i 70’erne. Eller, sådan er det måske: Dansk Byggeri hæfter sig ved, at Danmarks Statistik plejer at komme med opjusteringer af deres tal. Så det reelle tal for nye boliger kan ligge væsentligt over de 24.000.

Usikkerheden i tallene fra Danmarks Statistik gør det praktisk talt umuligt at vurdere, om boligbyggeriet er på vej til at blive endnu større, eller om vi er på et toppunkt. Men i hvert for Københavns vedkommende

bliver der stadig ikke bygget nok til at følge med befolkningstilvæksten. Hovedstadens indbyggertal stiger med cirka 10.000 personer om året.