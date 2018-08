Analyse: Londons ejendomsmarked slipper helskindet gennem Brexit

London er i suveræn stil Europas førende ejendomsmarked, så det var en uvant situation, da Brexit-uroen lagde en tung dæmper på det, mens der var fremgang og fest på kontinentet. Men London er ved at finde sine ben igen. Foto: Neil Hall/Ritzau Scanpix

Mens politiske analytikere ser med stadig større bekymring på, om Theresa May og hendes vingeskudte regering kan få en fornuftig Brexit-aftale i stand med EU, er stemningen den modsatte på Londons ejendomsmarked: Her er pessimismen aftagende.

Det er i hvert fald den konklusion, som analysefirmaet Green Street Advisors er nået frem til efter at have undersøgt markedet.

Hovedfokus i analysen ligger på den finansielle sektor. Der har været tvivl om, om London kunne opretholde sin status som internationalt finanscentrum, og bankerne planlægger stort set samstemmende at reducere deres stab i byen. Dermed vil de også have behov for færre kontorer, hvilket rammer ejendomsbranchen.

Mindre truende

Men denne udvikling ser ikke ud til at blive nær så dramatisk, som man tidligere frygtede, siger underdirektør Jesse Freitag-Akselrod fra Green Street Advisors til Berlingske Business Ejendomme.

»Vores holdning er, at det sandsynlige tab af jobs i den finansielle sektor i London er 20-25.000, og at det i værste fald vil være ca. 42.000 jobs, der bliver tabt. Men det vigtigste er ikke det eksakte tal, men derimod trenden i vores estimat. I februar 2017 var vi meget mere bekymrede, og vi forventede et jobtab på 75.000. Midt på året sænkede vi det til 40.000, og i begyndelsen af i år har vi altså igen halveret det. Så hvad der i udgangspunktet var en truende situation, er hen ad vejen blevet det i mindre grad,« siger Jesse Freitag-Akselrod.

Samtidig har der været en overraskende, og ikke særligt omtalt, søgning til London fra tech-selskaber og selskaber inden for erhvervsservice. Selskaber i disse brancher har i 2017 indgået lejekontrakter på ca. dobbelt så mange kvadratmeter, som de gjorde i 2006 – det år, der var allermest heftigt på ejendomsmarkedet i London.

F.eks. Google, Facebook, Amazon og Apple har alle udvidet aktiviteterne i London i 2017 – vel vidende at Brexit var på vej – og det samme har medie- og analysehuse som Bloomberg, Financial Times og Expedia.

Tålelige huslejer for ansatte

Jesse Freitag-Akselrod vurderer, at det er en høj grad af ’liveability’, der trækker nye virksomheder til London på trods af Brexit.

I Europa er London kendt for horribelt høje boligpriser, men det er kun priserne på ejerboliger, der er steget voldsomt. Udviklingen i lejeniveauerne i boliger har været mere moderat.

Desuden sammenligner de globale virksomheder ikke nødvendigvis London med andre europæiske metropoler, men med f.eks. Hong kong og Singapore, hvor det er endnu dyrere at bo.

Nok så bemærkelsesværdigt er det, at heller ikke de virksomheder, der allerede er i London, synes at frygte Brexit, selv om forhandlingerne med EU ser stadig mindre håbefulde ud. Som en del af sit analysearbejde interviewer Green Street Advisors ejendomsselskaber, og i det seneste kvartal har ingen af dem fortalt om, at deres lejere har nævnt Brexit i forbindelse med genforhandlinger af kontrakter.

»Vi vil ikke fremstille det sådan, at der ikke vil ske noget negativt. Der vil ske en afdæmpning i efterspørgslen efter lejemål, og der er usikkerhed hos lejerne. Men frygten har været meget overdrevet, og der er også faktorer, der trækker i den anden retning,« sammenfatter Jesse Freitag-Akselrod.