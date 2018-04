Internationale virksomheder reklamerer i ekstremistiske YouTube-videoer

Flere virksomheder hævder, at de ikke vidste, at deres reklamer lå på YouTube-videoer med eks. nazisme eller pædofili.

Mere end 300 virksomheder og organisationer reklamerer i ekstremistiske YouTube-videoer.

Således lyder det fra CNN, som er kommet frem til, at store internationale virksomheder som Addidas, Amazon, Facebook, Netflix, Nordstrom og Uber samt fem amerikanske regeringsinstitutioner har deres reklamer liggende på YouTube-kanaler med ekstremt indhold.

Det er på kanaler med indhold som Nazisme, pædofili, konspirationsteorier og nordkoreansk propaganda, virksomhederne har deres reklamer kørende. Flere af virksomhederne hævder, at de ikke vidste, at deres reklamer optrådte i de ekstreme videoer.

Det er ikke første gang, at virksomheden finder deres reklamer på videoer med ekstremistisk indhold. Sidste år trak hundredvis af virksomheder deres køb af reklametid på YouTube tilbage, da de fandt ud af, at reklamerne kørte på kontroversielle videoer.

Reklamerne er dog siden kommet tilbage, pga. platformens massive mængde af brugere, som sammenlagt ser milliarder af timers YouTube-videoer hver dag.

Det er muligt for virksomheder at holde øje med hvilke videoer, deres reklamer optræder i på YouTube, ved at tracke reklamerne på baggrund af brugernes adfærd og demografi. Opdager virksomheden, at deres reklame optræder på en kanal med ekstremistisk indhold, kan virksomheden blokere den specifikke kanal, så reklamen ikke længere optræder der.

Det seneste år har YouTube taget flere forholdsregler for at gøre op med det ekstremistiske indhold. I januar blev reglerne om, hvilke YouTubere der kan tjene penge fra reklamer, skærpet, og desuden arbejder YouTube på, at få brugerne til at anmelde de mest populære videoer.