YouSee vildledte om sit fordelsprogram

Det TDC-ejede YouSee får en næse af forbrugerombudsmanden for at have vildledt om det fordelsprogram, som skal holde på kunderne.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen indskærper nu over for YouSee, at markedsføringen af fordelsprogrammet YouSee More har været vildledende, fordi flere kunder troede, at de havde ret til at kunne bruge de ekstratjenester, som YouSee lovede alle med to eller flere YouSee-produkter.

YouSee nægtede imidlertid en af klagerne adgang, fordi han alene havde TV-grundpakken, mens en anden klager fik nej, fordi YouSees TV-signal blev leveret gennem en antenneforening. Man kunne ikke læse sig til, at ikke alle YouSee-produkter gav adgang til ekstratjenesterne.

En kamp om at holde på kunderne

»Jeg har indskærpet over for YouSee, at alle betingelser skal oplyses klart, tydeligt og hensigtsmæssigt. Det gælder især, når forbeholdene rammer en stor del af YouSees kundekreds og i øvrigt forekommer uventede i forhold til hovedbudskabet om adgang til fordelsprogrammet, hvis man har to eller flere YouSee-produkter,« siger Christina Toftegaard Nielsen om sagen.

YouSee More blev indført i slutningen af 2017 og giver kunder med mindst to abonnementer - TV, internet og/eller mobiltelefon - adgang til ekstratjenester som e-bøger, ugebladsartikler, musik, dobbelt data på telefonen eller en sikkerhedspakke.

YouSee er Danmarks største TV-, internet- og mobilselskab og kæmper - som de øvrige selskaber - om at holde på bredbånds- og TV-kunderne, der i stort omfang vælger at klare sig med mindre TV-pakker eller helt uden. YouSees TV-forretning er fortsat grundstenen og hovedindtægtskilden for TDC-koncernen, som i 2017 hentede 52 procent af sin omsætning hos privatkunderne. YouSee sidder på 56 procent af de danske TV-kunder, men et stigende antal - ved udgangen af marts 34,5 procent af alle TDCs TV-kunder - klarer sig med den lille TV-pakke, som altså ikke berettiger til at være med i loyalitetsprogrammet.